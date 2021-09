13 Dans ma bulle : les nouveautés de la rentrée

Pour nous la rentrée est synonyme de belle énergie et de nouveautés. Et puis il y a toutes ces bandes dessinées qui ont illuminé notre été et celles que nous attendons avec impatience dans les prochains jours.

Avec Jérôme Vincent nous faisons un tour d’horizon des coups de cœur qui nous ont marqué et des titres que nous attendons. Vous cherchez des idées de lectures et des festivals BD ? Ne bougez plus, nous avons ce qu’il vous faut !

Et puisque 19 minutes ne suffisaient pas pour évoquer ensemble l’impressionnante et foisonnante liste des belles nouveautés de cette rentrée, nous vous proposons quelques titres à découvrir impérativement et sur lesquels nous reviendrons en détail très prochainement.

PIM & FRANCIE par Al Columbia, chez Huber Éditions



Pain bénit , de Helkarava, chez Même pas mal (sortie en juillet mais mérite une lecture attentive !)

Décharge , de Renaud Thomas, chez Arbitraire éditions



Dans la tête de Sherlock Holmes T2, de Benoit Dahan et Cyril Lieron, chez Ankama



Mauk , de Louise Aleksiejew et Total résistance , de par Helge Reumann chez Atrabile



A pink story, de Kate Charlesworth, chez Casterman

Par la forêt , de Jean-Christophe Chauzy et Anthony Pastor, Casterman



Negalyod T2, de Vincent Perriot, Casterman

Dédales T2, Daniel Clowes, chez Cornélius



Le grand vide , de LÉA MURAWIEC, chez 2024



Pour l’amour de l’Art , de Noah Van Sciver, chez l’Employé du Moi



Deux ressorties consacrées à l’œuvre de Tezuka chez FLBLB Debout l’humanité et Avaler la terre





Georges et Louis - Intégrale volume 02, de Daniel Goossens et Petite nature Intégrale, de Chauzy avec Zep, Lindingre & Barrois chez Fluide Glacial





Du bruit dans le ciel , de David Prudhomme, chez Futuropolis.

Visa transit T3, de Nicolas de Crécy, chez Gallimard



Simone et moi , de Simone Baumann, chez Martin de Halleux



Les nouveaux ordres , de Aurélie William Levaux, chez Le Monte en l’air éditions



Zénith , de María Medem, Rackham



Meadowlark, de Ethan Hawke et Greg Ruth, chez Robinson

Tananarive , de Mark Eacersall et Sylvain Vallée, chez Glénat

Moon river , de Fabcaro, chez 6 Pieds sous terre



L’aventure n°10 spécial Tillieux (100 ans de sa naissance), chez Éditions du tiroir



Big Black : Stand at Attica – Par Frank « Big Black » Smith, Jared Reinmuth, Améziane – Panini Comics

Des croûtes aux coins des yeux - Super Croûtes Géantes #2 , par Tanx, autoédition.



Blue Hole T2, de Yukinobu Hoshino, chez Pika

Moebius - Metamorphe , chez les Humanoïdes Associés



Wynd , de James Tynion IV et Michael Dialynaschez, chez Urban Kids



Batman the world , collectif, chez Urban Comics



Teenage renaissance T1, de Yushin Kuroki, chez Akata



Toujours Pampelune , de Jason, chez Carabas