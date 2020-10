A serious man - Joel et Ethan Coen - Critique

Résumé : 1967, Minneapolis : Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg) est professeur de mathématiques dans un lycée hébraïque. Rêveur et un peu naïf, il vit dans un lotissement pour la "middle class", où il doit surveiller son voisin, suprémaciste blanc, qui cherche à rogner sa pelouse. Son fils lui demande sans cesse de régler l’antenne de la télévision, sa fille passe son temps à se laver les cheveux et son frère qui vit avec eux, s’attarde volontiers dans la salle de bains pour soigner un kyste. Quant à sa femme, elle lui annonce qu’elle va demander le divorce.

Critique : Les frères Coen choisissent l’humour grinçant pour raconter une histoire qui puise son inspiration dans leur jeunesse. Juifs, ils ont aussi vécu, comme leur héros à Minneapolis, avec un père enseignant, dans un univers fortement marqué par la religion. Nous sommes en 1967, année où commence à pointer la rébellion de la jeunesse.

Les réalisateurs vont faire vivre à leur héros ordinaire (un père) tout un tas de misères : au lycée, il est sur la sellette pour son éventuelle titularisation, sa femme qui le quitte lui demande de déguerpir de la maison, pour laisser la place à son amant. Quant à ses deux enfants adolescents, ils ne pensent qu’à leur petite personne : le garçon fume du shit et doit de l’argent à un dealer en culottes courtes comme lui, et la fille, toujours occupée par un shampoing, est obnubilée par la longueur de son nez. Son frère un peu autiste fait des calculs savants, afin de gagner aux jeux de hasard, est volontiers un pique-assiette et revient régulièrement entre deux policiers.

Cette avalanche de tracas traitée sur un mode burlesque, mais aussi typiquement yiddish, n’est pas gênante en soi. Cela dit, le propos laisse forcément une partie des spectateurs circonspects, par manque de références relatives à cette culture.

Évidemment, tout n’est pas réservé aux connaisseurs, avec certaines scènes drôles "tous publics" : on mentionnera l’attitude envahissante et soi-disant compréhensive de l’amant, la bar-mitsva du fils complètement "stone", réussie sur un fil, l’observation voyeuriste d’une voisine depuis un toit d’où l’on risque de tomber...

La musique joue aussi un rôle prépondérant : le groupe Jefferson Airplane et Jimi Hendrix y occupent une place de choix. Pourtant, si l’on considère ces références musicales, on se demande bien pourquoi, dans une action se situant en 1967, le héros est amené à parler de l’album Abraxas de Santana, qui n’est sorti qu’en 1970. Un anachronisme sûrement assumé... mais pour quoi faire ?

Certains considèrent qu’il s’agit d’un film culte, le meilleur des frères Coen. Mais, sans contester ses qualités et sa singularité, on peut aussi rester de marbre !