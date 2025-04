Alphonse, la gueule de l’emploi – Pascal Valdès, Philippe Pelaez - chronique BD

Résumé : {Alphonse, la gueule de l’emploi} met en scène Alphonse, un jeune chômeur qui a décidé de postuler partout où il pouvait. Ca paye puisqu’il décroche un job. Et voilà Alphonse qui passe de chômeur à branleur de dindons...

Critique : La couverture explosive donne tout de suite le programme, puisque Alphonse a sur son front un post-it où se trouvent listés tous les emplois qu’il va explorer dans cette BD. Déjà, ces offres d’emploi sentent les soucis d’autant plus si on y parachute un jeune homme forcément non formé et en plus maladroit. Alphonse réunit toutes ces conditions. Et le talent de Philippe Pelaez est de tirer de plus en plus vers la folie les mésaventures d’Alphonse. Un simple échec prend alors des proportions catastrophiques.

Alphonse erre donc de petit boulot en petit boulot, mal ou bien payé, mais qu’importe, puisqu’il échoue tout le temps. Chacune de ces aventures est introduite par une page mettant en avant l’offre d’emploi à laquelle Alphonse a postulé.

Au fil de l’histoire, d’autres personnages entrent en scène, comme Louise, elle aussi à la recherche d’un travail. Avec Alphonse, Ils vont se recroiser de temps en temps et lier connaissance. Mais rien à faire, le jeune homme n’arrive pas à garder un emploi. Ce qui peut laisser penser que nous le reverrons peut-être dans d’autres aventures.

© Pascal Valdès, Philippe Pelaez / Fluide Glacial

Pascal Valdès dessine avec un trait fin les visages allongés, les yeux cernés, les nez et les oreilles un petit peu plus roses que la peau de ses personnages. Les bulles sans contour, tout comme les cases et parfois les décors, font d’autant ressortir individus et accessoires. Les couleurs par aplat se nuancent de zones d’ombre à certains moments. Elles nous immergent avec facilité dans les différents lieux que traverse Alphonse : ferme, fast-food, bureaux, mers démontées...

Alphonse, la gueule de l’emploi nous propose une série sympathique avec un personnage dont les drôles de maladresses le préservent de trouver une situation professionnelle stable. D’un autre côté, Alphonse se frotte aussi à certains métiers étonnants...