Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne – Rémi Mathieu - critique du livre

Résumé : L’ouvrage revient sur la création du monde, l’apparition des divinités, des premiers héros et les grandes inventions du point de vue des penseurs, poètes et philosophes chinois.

Critique : Ce livre ouvre une porte sur un monde merveilleux, la mythologie chinoise. Retrouver la légende de la tisserande et du bouvier, celle du lapin de la lune, toutes deux complétées par une myriade d’autres histoires s’avère passionnant.

Ces récits courts, extraits de différents recueils ayant réuni tout au long des siècles des informations sur les mythes, les rites ou l’histoire de la Chine, entraînent ailleurs en quelques phrases. Ils sont autant choisis dans des chroniques anciennes que dans les commentaires de ces dernières laissées au cours de l’histoire par tout un panel de penseurs et d’analystes, portant la marque politique des différentes dynasties ou l’empreinte religieuse de leurs croyances.

Ces écrits sont classés par thèmes qui recoupent au départ la chronologie avant de s’en éloigner, en traitant « les grandes inventions » ou « les peuples d’ailleurs ».

Derrière cette narration concise, se cachent beaucoup de mystères. Les massives notes de bas de page qui accompagnent chacun de ces textes éclairent le lecteur.

Rémi Mathieu a effectué un énorme travail, car ces légendes sont racontées de plusieurs manières, selon les compilateurs. L’auteur nous aide à nous y retrouver en nous donnant les éléments variables d’une version à l’autre.

Dans son introduction, il nous explique ce qui caractérise cette cosmogonie par rapport à la nôtre. Ainsi, la compréhension des textes qui suivent en est facilitée.

On en apprend beaucoup, mais, au fil des pages, on se rend également compte qu’il reste autant à voir, car c’est tout un monde de légendes qui se manifeste. A la fin, la liste et les contenus de tous les livres sources donnent le vertige. La chance, c’est que certains d’entre eux ont été traduits en français pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et une bibliographie permet de trouver les références.

Un lexique recense les divinités et héros évoqués. Mais pour les lectrices et lecteurs qui n’ont pas forcément la capacité de se rappeler tous ces noms propres et leur orthographe, un second lexique consacré aux mots clés aide à retrouver la légende de son choix selon la thématique choisie.

Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne donne une belle occasion de voyager dans la mythologie chinoise. Le seul regret, c’est qu’il ne fasse pas mille pages de plus pour permettre d’en faire un tour un peu plus long !