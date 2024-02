Au cœur du vivant, Les liens entre les artistes et la nature – Valérie Belmokhtar - critique

Résumé : L’ouvrage présente le parcours et certaines œuvres de soixante-deux artistes contemporains, en expliquant leur rapport à la nature.

Critique : Comment penser l’art pour qu’il fasse sens avec le monde du vingt-et-unième siècle, menacé par un danger climatique majeur, dont l’humain lui-même est l’origine ? C’est une des questions que Valérie Belmokhtar a posée aux artistes qu’elle a rencontrés. Ceux-ci se sont prêtés au jeu et ont apporté leur réponse personnelle, qu’ils ne prétendent pas universelle.

Certains optent pour des matériaux recyclés ou choisissent des techniques ayant peu d’impact sur la nature, d’autres refusent des commandes quand elles ne sont pas en accord avec leur vision du monde. Chacun essaye, à son échelle, non pas forcément de dénoncer le comportement destructeur de l’homme, mais de mettre en avant la richesse de la nature, sa fragilité, de nous rappeler à quel point nous devons vivre en équilibre avec elle.

Dans de nombreux cas, on pourrait presque parler d’art conceptuel, car les créations ne nous paraissent pas forcément porteuses d’un tel message.

Ces créations sont d’une variété surprenante : peintures à l’huile, assemblages de matériaux hétéroclites, sculptures textiles, gravures, sculptures sur bois, travaux numériques ou mélange hybride entre numérique et réel...

On se perd non seulement dans les techniques, mais bien sûr dans les styles. C’est avec un réel plaisir que l’on parcourt ces pages, remplies d’œuvres innovantes qui, souvent, laissent pantois.

Bien sûr, découvrir ces reproductions de qualité à travers un ouvrage ne vaut pas un contact in situ dans les expositions. Ce recueil nous donne un aperçu et surtout crée l’envie de se rendre dans les musées, d’aller au contact de la nature pour découvrir ces créations multiples.



Valérie Belmokhtar garde toujours le fil rouge, ou plutôt vert, de son travail : le rapport à la nature, la question de l’écologie, et elle explique dans la démarche de ces artistes ce qui les motive, ce qui les rattache au monde vivant. Certains se laissent guider, posséder par l’inspiration sans savoir où elle va les mener, d’autres intègrent dans leur processus artistique la récolte, la collecte des matériaux.

L’espace où les œuvres sont présentées a aussi son importance : des forêts, des jardins, les salles d’un musée que l’on revisite, où l’on amène une végétation artificielle. En fait, tout est possible.

Un autre élément essentiel pour beaucoup de ces créateurs est la transmission. Qu’il s’agisse des ateliers avec les enfants ou des workshops d’entreprise, l’objectif est de partager leur vision à d’autres.

Et c’est ce que cet ouvrage contribue à faire : mettre en valeur un message, susciter la réflexion devant des œuvres d’art, mais aussi nous proposer une recherche de la beauté étroitement liée au monde vivant.

Au cœur du vivant, Les liens entre les artistes et la nature est un très beau livre qui nous plonge dans l’art contemporain, en prenant le point de vue du rapport entre les artistes d’aujourd’hui et cette nature éternelle, fragile, où nous vivons tous.