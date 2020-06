Baume du tigre - Lucie Quéméner - chronique BD

Résumé : Le grand-père d’une famille d’origine chinoise fait peser sur les siens le poids de la tradition. Lorsque Edda, l’aînée de ses petites-filles, lui fait part de son désir d’intégrer la Haute École de Médecine, il rentre dans une fureur terrible et Edda et ses sœurs n’ont d’autre choix que de partir pour gagner leur indépendance...

Avec Baume du Tigre, Lucie Quéméner rend hommage à sa famille, à son propre vécu. Ce roman graphique de 250 pages monochromes immerge le lecteur dans le quotidien d’une famille chinoise immigrée. Trois générations cohabitent et l’entente entre le grand-père et ses petites-filles, quatre sœurs adolescentes, devient de plus en plus compliquée. En grandissant, elles veulent s’émanciper, souhaitent avoir davantage de liberté que n’est prêt à leur en concéder leur aïeul. Sa vision de la famille, à la fois patriarcale et traditionnelle, l’incite en effet à empêcher les adolescentes de se vêtir comme elles l’entendent, de regarder les émissions qu’elles veulent, de choisir la voie qu’elles souhaitent suivre.

Quand l’aînée, Edda, annonce qu’elle compte rentrer à la Haute École de Médecine, cela précipite l’implosion de la maison. Elle entraîne ses sœurs dans son désir d’indépendance et les voilà parties pour la capitale, Paris et ses cafés, et ses foyers, et ses libertés.

Lucie Quéméner / Éditions Delcourt

Cette bande dessinée, couronnée par le Prix France Culture BD des étudiants 2020, est constitué de crayonnés sobres et épurés qui illustrent avec beaucoup de finesse et d’émotion une histoire familiale complexe. À travers quelques analepses et des parallèles, Lucie Quéméner revient en effet sur le destin des femmes qui ont précédé les quatre sœurs dans leur quête d’autonomie. Entremêlant passé proche et présent, elle rend hommage à la culture chinoise tout en dénonçant le fardeau représenté par les traditions et le patriarcat. La déférence due aux ancêtres, le respect et le soin que leurs enfants leur doivent enchaînent les nouvelles générations et plus particulièrement les femmes – de tout temps…

Malgré tout, Baume du tigre est avant tout un tribut à la Chine et à ses mœurs, mais aussi un moyen de montrer qu’affranchissement ne rime pas nécessairement avec oubli des coutumes, de la famille, et de l’héritage culturel.