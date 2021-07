Blanche Confession - Théâtre de l’Atelier Florentin - critique du spectacle

Critique : Engoncée dans sa blouse blanche de sage-femme qu’elle porte comme une seconde peau depuis tant d’années, Anna Kirillovna se raconte et se confronte à sa mémoire sans cesse revisitée pour se réinventer, s’oublier, se reconstruire.

Survivre surtout, à sa passion amoureuse pour un jeune médecin, de deux ans plus jeune qu’elle.

On la sent tantôt submergée, tantôt fébrile, mais rarement sereine face à cette voix immatérielle qui ponctue le spectacle.

Une voix réelle ? Irréelle ? Et qui est-elle au juste ?

Elle est pourtant bien présente sur le plateau, grâce un poste de radio qu’elle ne cesse de dépoussiérer et de faire briller comme un toc.

Est-ce sa propre mémoire envahie de souvenirs qu’elle veut faire étinceler ainsi ?

Dans le texte librement inspiré des récits autobiographiques de Mickhaïl Boulgakov remarquablement interprété par la comédienne, la blancheur des forêts d’Ukraine, recouvertes de neige, côtoie sans cesse auprès des spectateurs celle de la cocaïne ou de la morphine que l’héroïne administre à son amour médecin pour soulager ses souffrances.

Mais jusqu’à quand ? Jusqu’à quels sombres abîmes raisonnés ou déraisonnables ?

Autrice, metteuse en scène et comédienne hors pair, Valérie Durin interprète aussi, dans le cadre du festival d’Avignon, une deuxième pièce intitulée Corneille, Molière, L’Arrangement.

A chacune de ses interprétations, le charisme de la comédienne, mis en valeur par des propos savamment choisis, captive les spectateurs et ne laisse aucune place à l’abandon.

Comment le récit autobiographique de Boulgakov, intime et captivant, résonne-t-il dans ce joli espace du Théâtre Florentin, grâce au talent d’une comédienne remarquable ? C’est tout l’enjeu de cette pièce à découvrir sans attendre.