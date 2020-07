Bombardier B-52 - Gordon Douglas - critique

Résumé : Pendant la guerre de Corée, le sergent Chuck V. Brennan (Karl Malden) chef technicien sur les bombardiers, est outré par la légère du capitaine Herlihy (Efrem Zimbalist Jr.), qui provoque la mort de l’un de ses hommes pour un vol qui, selon lui, aurait pu être évité. Six ans plus tard, Brennan est affecté sur la base aérienne de Castle en Californie où il vit avec son épouse Edith (Marsha Hunt) et sa fille de 19 ans Lois (Natalie Wood). Celles-ci le poussent à prendre sa retraire anticipée pour travailler dans le privé où il gagnerait beaucoup mieux sa vie, mais lui n’y tient pas. On annonce, sur la base, un changement de commandement. C’est Herlihy devenu colonel, qui est nommé.

Critique : Même si le film est avant tout une promotion pour la force de frappe aérienne de l’Armée de l’air américaine pendant la guerre froide, il bénéficie d’un scénario peut-être naïf, mais bien écrit et plutôt malin, dû à Irving Wallace. De plus, sa distribution inclut deux "monstres" du cinéma américain : Karl Malden, comédien de théâtre et vu au cinéma chez Hitchcock, Kazan ou encore Preminger ; et Natalie Wood, ancienne enfant star, qui a déjà, en 1957, une belle carrière à son actif, notamment La fureur de vivre ("Rebel Without a Cause" 1955) de Nicholas Ray et La prisonnière du désert ("The Searchers" 1956) de John Ford.

Malheureusement, le cinéaste Gordon Douglas, auteur d’une carrière numériquement impressionnante à Hollywood, n’a pas marqué le septième art de son empreinte. Il reste toutefois un bon faiseur, ayant réalisé dans tous les styles.

Ce film centré sur l’aviation militaire ne démentira pas ce jugement. Le metteur en scène semble plus à l’aise sur les scènes de vols que lorsqu’il décrit les aventures personnelles du sergent Brennan et de sa petite famille.

On regrettera d’autant plus le rôle fade et trop formaté réservé à la pétillante Natalie Wood, qui s’est révélée capable de tellement plus avec d’autres cinéastes.

Bref, cette petite série B s’avère aussi honorable qu’oubliable.