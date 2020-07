Boulevard du crépuscule - la critique du film

Résumé : Dans la piscine d’une grande propriété sur "Sunset Boulevard", flotte un cadavre. C’est celui du scénariste Joe Gillis (William Holden). Sa voix off va nous raconter son histoire. Quelques temps avant, courant le cachet à Hollywood, il n’arrivait plus à placer ses projets, et sa voiture devait être retirée pour défaut de paiement.

Critique : C’est à la fois à un hommage et à une critique cinglante de Hollywood que nous convie Billy Wilder. Pour ce faire, il n’hésite pas à proposer le rôle principal féminin à Gloria Swanson qui y interprète quasiment son propre rôle. Comme le personnage, elle fut une immense star du muet que l’arrivée du parlant a vite plongée dans l’oubli. Il fait de même avec Erich von Stroheim, en majordome strict et efficace, acteur reconnu à l’époque (surtout en France), mais aussi metteur en scène majeur du Hollywood des années 20. Il poursuit le parallèle en faisant intervenir le cinéaste Cecil B. DeMille dans son propre rôle. De plus, on aperçoit Buster Keaton, le concurrent le plus sérieux de Charles Chaplin dans les années 20, réduit à un tout petit rôle qui serait passé inaperçu sans lui.

William Holden, l’un des acteurs américains les plus en vue à l’époque, interprète un personnage peu reluisant : un médiocre scénariste, faible et influençable. Rencontrant, par hasard, l’ancienne star du muet, il va se laisser entraîner dans sa folie (elle espère tourner de nouveau avec Cecil B. DeMille), pour pouvoir bénéficier du gîte et du couvert dans un palace qui commence à se délabrer.

Au-delà du titre, il y a quelque chose de crépusculaire dans ce film désabusé qui pose un regard dur et cynique sur le monde hollywoodien. Dans cet univers clos, on ne croise que des hommes et des femmes qui ne vivent que par et pour le cinéma celui-ci le leur rendant bien mal. Norma Desmond (Gloria Swanson) n’a qu’une obsession : refaire un film et retrouver sa gloire perdue, Joe Gillis, qui ne réussit pas à s’imposer comme scénariste, n’envisage absolument pas d’exercer un autre métier ; le majordome Max von Mayerling, ancien cinéaste, a tout sacrifié pour assister la star du muet ; Betty Schaefer (Nancy Olson), l’amie de Gillis, qui habite à deux pas des studios, fait partie de la troisième génération à travailler dans les petits métiers du septième art...

Ce long métrage, qui fut bien évidemment très mal reçu par la profession, est, par son sujet, culotté. Grâce à l’interprétation magistrale des comédiens (même si Gloria Swanson en fait des tonnes, c’est son personnage) et à sa mise en scène inventive, Boulevard du crépuscule est depuis définitivement entré au panthéon du cinéma mondial.