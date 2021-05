Brazil - la critique

Critique : Il existe des films dont on conserve un souvenir impérissable ; des films qui ont compté et pour lesquels on s’est juré une admiration sans borne ad vitam eternam. Sorti en 1985, Brazil fait partie de ces précieux monuments du cinéma, qui grâce à son joyeux bordel artistique, a marqué plus d’un esprit. "Un souffle nouveau", pensaient les gens à l’époque. Sauf que souvent le temps rattrape l’œuvre, transformant son originalité en conformisme obsolète. C’est tristement le cas de Brazil avec sa récente édition en DVD.

Dieu sait qu’on a apprécié cette musique entêtante, les trouvailles visuelles de Terry Gilliam, cette dénonciation de la bureaucratie et la maladresse de Jonathan Pryce associée au charisme de Robert De Niro. Malgré cela, le film n’a pas passé l’épreuve du temps. Quinze années de cinéma et de vidéoclips (ah, la lumière bleutée...) ont suffi à reléguer Brazil au rayon des films ringards. Seule demeure la folie de Terry Gilliam, cette fantastique liberté d’expression qui transforme n’importe quel rêve en cauchemar (et inversement).

L’histoire est toujours la même pourtant. Celle de Sam Lowry qui s’échappe de l’aliénation sociétale grâce aux rêves. Jusqu’au jour où il se retrouve embarqué dans un vaste complot terroriste. Il cavale, trouve la femme de sa vie, se fait torturer et puis rêve à nouveau... C’est tonitruant, anarchique, audacieux et en même temps désespérément ennuyeux. L’effet de surprise s’est envolé ; on conclut laconique "c’était bien pour l’époque". Certains films ne devraient vivre que dans le souvenir pour éviter pareille déception.

En guise de bonus, un documentaire d’une demi-heure intitulé Qu’est-ce que Brazil ?. Tous les protagonistes du film s’y retrouvent pour commenter la vision de Terry Gilliam. Les images sont des archives qui renforcent encore plus la nostalgie plombante de Brazil.

