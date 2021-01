C’est quoi cette famille ?! - Gabriel Julien-Laferrière - critique

Résumé : Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux parents de se déplacer !

Critique : Spécialiste de la comédie gentillette, réalisée façon téléfilm (on se souvient de Neuilly sa mère !), Gabriel Julien-Laferrière signe en 2016 un nouveau divertissement dans l’air du temps, sur les recompositions familiales, traitées de manière convenue. La voix off de Bastien, adolescent de treize ans, nous accompagne dès l’union à la mairie de sa mère Sophie et de Hugo, pour nous présenter tous les personnages qui se sont mariés, ont divorcé, se sont remariés, tissant la trame de situations vaudevillesques, avec le ton qui va avec : tout dans la caricature, dès le premier conflit qui déchire le couple des protagonistes. La présence des nombreux enfants, petits et grands, frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, engendre des agitations prévisibles, qui semblent contaminer les adultes : aucune contrariété ne s’exprime mezza voce et la comédie confond souvent vitesse et précipitation, croyant que la rapidité du rythme est un signe de bonne santé artistique. Encore faut-il qu’il y ait des gags réussis et des répliques amusantes. Or, C’est quoi cette famille ?! a oublié l’eau qui va avec le sirop. Du coup, on pense davantage à une vague redite du film Les Enfants de Timpelbach, version appartement (celui de la grand-mère).

Le fil directeur est donc Bastien, expert en relations sentimentales, parce qu’il a vécu les atermoiements des adultes. Il décide de prendre les affaires en main ; après avoir expliqué à sa nouvelle camarade du collège que l’engagement amoureux ne survit pas à l’épreuve du temps, il parvient à décider sa petite tribu d’occuper un lieu où les adultes seront obligés de chercher leurs gamins à tour de rôle (marre des plannings compliqués, induits par les séparations).

Le lieu est d’abord investi comme un immense terrain de jeux, puis devient une sorte d’hétérotopie où une nouvelle communauté s’organise, les lois étant établies par les enfants.

Tout cela est parfaitement niais et inoffensif, avec des personnages stéréotypés et une mise en scène soluble dans un prime time de TF1, qui s’achève en une grande messe œcuménique (sur l’air de Polnareff, "On ira tous au paradis").