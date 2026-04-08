Calder, mouvement et réalité – Arnauld Pierre - chronique livre

Résumé : « Calder, Mouvement et réalité » commence par parler de la famille d’Alexander Calder, qui compte déjà plusieurs artistes, avant de suivre l’enfance et les études du jeune Alexander, qui cherche encore sa voie entre la France et les États-Unis.

Critique : Arnauld Pierre analyse les créations de Calder. En déroulant la vie de l’artiste, l’auteur explique le leitmotiv qui sous-tend le travail et définit la vision de Calder. Et Arnauld Pierre arrive à des propositions vraiment intéressantes, résultat d’une longue enquête entre les États-Unis et la France, entre les archives et les traces d’expositions passées, entre les livres déjà écrits et les correspondances. Ce livre-somme contient le résultat de toutes ces investigations. Arnauld Pierre s’appuie bien sûr avant tout sur les propos de Calder pour peindre un tableau étonnant et nous montrer le lien entre l’abstraction de ces fameux mobiles et la réalité bien présente dans ces travaux.

Pour Calder, le mouvement a toujours été une préoccupation. En effet, dès ses premiers dessins, ses recherches dans la peinture figurative, il mettait l’accent sur le mouvement. Dans un recueil de croquis et dessins d’animaux, Animal Sketching (1926), Calder explique comment capturer la vie chez le sujet. Il le fait à travers des lignes, traces de vie, de mouvement des animaux qu’il croque. Ainsi, en quelques traits, l’animal esquissé prend vie sur la feuille. Il ne bouge pas, mais on ressent le mouvement qui se prépare, se déroule ou s’achève.

Cette idée du mouvement et de la ligne suivra Calder dans toute sa carrière : la peinture, les petites créations de fil de fer, le cirque animé, les premiers mobiles avec des systèmes mécaniques, les stabiles (ses sculptures qui ne bougent pas) et les mobiles avec leurs évolutions à travers les décennies. Toutes ces créations explorent le mouvement, mais comme marque de réalité. Pour cela, Calder s’éloigne du mécanique pour se rapprocher du potentiel. Ce mouvement n’est pas complètement prédictible au moment de la création, il peut surprendre la personne qui regarde la sculpture s’animer. C’est comme une marque de vie. Calder le fait ressortir au point de pousser les lignes courbes et les silhouettes à s’éloigner de la réalité, à ne plus représenter que des formes abstraites. Et ainsi, mouvement réel et représentation abstraite se rejoignent. Voici résumé de manière un peu trop simple ce que nous démontre en détail Arnauld Pierre au long de ce livre dense et riche. Il s’attarde sur chaque période créative, toutes les nouveautés que Calder a insufflées dans son travail pour nous dépeindre comment, en arrière-plan, il garde et suit cette idée du mouvement.

Mais Arnauld Pierre évoque aussi la vie de Calder et comment certaines rencontres ont permis à son art d’évoluer, comment certaines visions, comme celle de l’atelier de Piet Mondrian, lui font conscientiser la direction à prendre, l’aident à théoriser son art. Arnauld Pierre nous dévoile l’idée derrière les mobiles, celle qui lie toutes les œuvres de Calder, du dessin aux chorégraphies d’objets dans des spectacles de danse : le mouvement comme représentation de la réalité, au-delà de la forme.

Fourteenth Street, 1925, Alexander Calder, huile sur toile, 76x63,5cm Copyright New York, Calder Foundation, Art resource / Copyright Éditions Hazan, Paris 2026

L’auteur illustre son livre de nombreuses reproductions et photographies, permettant de visualiser les œuvres. Effectivement, quoi de plus difficile que de décrire un mobile de Calder ? On se rend compte de la complexité de l’exercice dans les pages où Arnauld Pierre présente certaines œuvres qui ne sont pas illustrées. On se rend compte que seule l’image permet de comprendre pleinement la description.

Dans cet ouvrage, on trouve certes des œuvres de Calder en exposition, mais aussi nombre de photos d’époque de son atelier, d’expositions anciennes et des reproductions de ses peintures et dessins. Cette riche iconographie permet de profiter et surtout de saisir les évolutions de son travail.

En fait, ce qui manque à ce livre, c’est le mouvement. On aurait tellement aimé voir ces mobiles bouger, ce petit cirque de fil de fer s’animer, ces mécanismes fonctionner, voir le travail de Calder vivre et mieux comprendre le résultat de cette quête de la représentation du mouvement dans un art figé. Car ce que Calder a apporté et Arnauld Pierre l’explique fort bien, c’est de sortir la sculpture de l’immobilité pour lui insuffler cette énergie qui la fait bouger de manière inattendue.

Notons que ce recueil est une réédition sortie à l’occasion de l’exposition sur Alexander Calder à la Fondation Louis Vuitton, qui se déroule du 15 avril au 16 août 2026.

Calder, Mouvement et réalité analyse de manière détaillée l’importance du mouvement dans le travail de Calder et l’évolution de la représentation de la réalité dans son art.