Camille se réveille – Marie Meuleman et Matthieu Litt - la chronique BD

Résumé : {Camille se réveille} commence par une courte introduction rappelant que Camille est un prénom mixte, et qu’il entraînera le choix de pronoms mixtes également. Un voile noir s’ouvre sur ces quelques mots : « Camille se réveille d’abord les yeux fermés. » La journée commence, une parmi d’autres...

Critique : Une histoire simple : Camille se réveille, prend un café et part courir. Une autre journée, sur le même schéma, suit cette première et ainsi de suite. À chaque fois, des variantes, des changements flagrants ou discrets, montrent que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. On tourne les pages pour découvrir ainsi le quotidien de Camille. Pas de grands textes, juste quelques vers, de courtes phrases, pour saisir un instant, une émotion, un ressenti. Nous n’en saurons jamais plus sur Camille que ses actions matinales amenant au jogging. Les réveils faciles ou difficiles, le poids des émotions ou la légèreté d’un bien-être, nous n’en connaîtrons pas la cause. Devons-nous voir dans cet enchaînement la monotonie du quotidien ou la magie d’une journée identique, mais pourtant toujours différente ? La réponse est entre les mains du lecteur et de la lectrice, qui devront apporter leurs ressentis, créant ainsi un lien au-delà des pages avec Camille. Plus qu’un lien, il s’agit aussi de reconstruire une vie, où Camille court-elle ? Les images nous le disent-elles ? Non, mais elles influencent certainement notre imaginaire.

En plus des vers de Marie Meuleman, il y a les photos de Matthieu Litt. Une série de paysages montagneux et enneigés s’enchaînent, retravaillés avec des filtres et des degrés de transparence variés. Un travail sur le traitement autant que sur le sujet. Ces montagnes semblent se mélanger avec la mer, avec la neige, avec le ciel, comme si tout se superposait. Cette idée donne l’impression que Camille a peut-être une vue sur la montagne de sa fenêtre, ou que ce quotidien qui se répète emmêle le décor, signe d’un déboussolement de Camille, en perte de repères. Ou alors d’une autre signification que chacun et chacune apportera.

Ici, les vers ne sont pas d’un côté et les photos de l’autre. La poétesse et le photographe ont travaillé de concert à lier les deux supports. Certaines photos sont imprimées sur la page, laissant de la place au vers, parfois, les vers occupent seule une page, en vis-à-vis d’une photo, d’autres fois, les photos transparentes dévoilent les vers écrits sur la page d’après. Bien sûr, au même titre que la journée de Camille semble se répéter, des structures se retrouvent d’une journée à l’autre, avec aussi des variantes et des repères fixes. Images et vers se mêlent ainsi doucement, aidant à trouver ou perdre des repères dans ce quotidien réitéré.

Il est important de noter le travail de mise en page donc, mais aussi la qualité de ce petit livre, relié en spirale, avec une couverture faisant office de jaquette, sur des papiers de qualités, car selon les pages, le support change, papier opaque, transparent, blanc, noir... Ces cent-soixante pages se lisent en prenant son temps, en se laissant porter par ce quotidien, en attendant de savoir s’il y aura une rupture ou pas dans les journées de Camille. Et ce n’est peut-être pas là le plus important, peut-être que le point clé, c’est que tous, nous créons un pont avec Camille, ses soucis et ses bonheurs et que nous réfléchissons ainsi aux soucis et bonheurs de nos quotidiens respectifs.

Camille se réveille est un livre mêlant joliment image et texte, poésie et photo, pour nous faire découvrir les premiers pas des journées de Camille.