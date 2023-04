Cannes 2023 : Indiana Jones sans Spielberg sur la Croisette

News : « En 1995, j’ai eu l’honneur de venir à Cannes pour présenter mon premier film, Heavy, à la Quinzaine des Réalisateurs. Vingt-huit ans plus tard, je suis fier de revenir avec un film légèrement plus spectaculaire. Mes légendaires partenaires et moi-même sommes très enthousiastes à l’idée de partager avec vous cette toute nouvelle aventure d’Indiana Jones ! », a déclaré le réalisateur James Mangold. Steven Spielberg avait créé le légendaire personnage d’Indiana Jones avec Les aventuriers de l’arche perdue. Le mythe s’était heureusement poursuivi avec Indiana Jones et le temple maudit et Indiana Jones et la dernière croisade, avant de s’essouffler sérieusement avec Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal.

Indiana Jones (Harrison Ford) dans le film Lucasfilm "Indiana Jones et le Cadran de la Destinée" © 2022 Lucasfilm Ltd. & TM. Tous droits réservés.

Steven Spielberg n’est plus associé au nouveau projet de The Walt Disney Company et Lucasfilm. Aussi, l’on peut se demander si James Mangold réussira à revigorer la saga avec Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, lui qui avait signé des œuvres estimables mais guère inoubliables, comme Copland et Walk the Line. Toujours est-il que Harrison Ford qui interprète toujours le rôle-titre sera bien présent à Cannes, en compagnie des autres acteurs du film, à savoir Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen. À cette occasion, le Festival rendra hommage à la star pour l’ensemble de sa carrière.