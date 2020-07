Casablanca - la critique du film

Résumé : A Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le plus couru de la ville est tenu par Rick, un Américain en exil. Mais l’établissement sert aussi de refuge à ceux qui veulent se procurer les papiers nécessaires pour quitter le pays.

Critique : Film devenu culte, Casablanca n’a pourtant pas démarré sous les meilleurs auspices. Plusieurs acteurs furent pressentis pour les deux rôles principaux, avant que le choix, par défaut (!), ne se porte sur Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. William Wyler, metteur en scène initial, fut vite remplacé par le vétéran Michael Curtiz.

Le scénario, tiré d’une obscure pièce de théâtre jamais représentée, a été écrit à quatre : les frères Epstein, Howard Koch et Casey Robinson, mais sans que ceux-ci ne travaillent jamais ensemble !

Maintenant l’histoire : dans un contexte de quasi propagande, les aventures de Rick sont tout de même très mélodramatiques, dans un Casablanca de studio très approximatif et des flash-backs parisiens qui font très cliché, avec la Marseillaise, les nappes à carreaux et le béret basque !

La vision, tant de la Résistance que des autorités françaises, ou encore des nazis, est tout de même simpliste et tend vers l’image d’Épinal. Et pourtant, tout fonctionne admirablement. Le récit à plusieurs entrées est toujours fluide et garde une cohérence globale.

La lumière d’Arthur Edeson magnifie les lieux et les personnages (on mentionnera le superbe plan où Ingrid Bergman surgit dans le noir au Rick’s Cafe, juste éclairée par le faisceau lumineux du couvre-feu).

Les costumes d’Orry-Kelly sont somptueux et mettent en valeur ces messieurs toujours sur leur 31, et surtout Ingrid Bergman, dont chaque tenue est remarquable.

La chanson "As time goes by" d’Herman Hupfeld, entonnée par Dooley Wilson, au refrain immédiatement reconnaissable, tient une grande place dans l’histoire.

La mise en scène de Michael Curtiz est fluide, précise, et semble d’une évidence totale. Et bien entendu, le couple mythique formé par Ingrid Bergman et Humphrey Bogart, dans le contexte tragique où a eu lieu le tournage, restera dans la mémoire du septième art (il est, par exemple, présent dans le célèbre générique du Cinéma de Minuit).

Le long métrage a obtenu trois Oscars en 1944 : meilleur film, meilleur metteur en scène et meilleur scénario adapté.

Un classique incontournable du patrimoine du cinéma mondial.