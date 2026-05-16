Cats and Dragons T.3 – Amara, Izumi Sasaki et Mai Okuma - la chronique BD

Amara continue le scénario de cette série, avec Izumi Sasaki au dessin et Mai Okuma au character design. Ce manga explore les modes de vie de ces chats capables de lancer des sorts et accompagnés par un puissant dragon.

Résumé : Ce troisième volume commence dans la forêt magique où vivent ensemble des chats et leur tonton ailé, un dragon. Ce dernier leur apprend à reconnaître les autres créatures de la forêt et à apprendre quel danger elles peuvent représenter pour eux. Mais certains chatons ne se rendent pas forcément compte du danger...

Critique : C’est par une leçon de vie que commence ce tome. Le dragon enseigne les capacités et les dangers que représentent les autres créatures de la forêt. La chance des chats, c’est que s’ils ne font pas le poids physiquement, ils peuvent avoir recours à la magie pour s’en sortir. Mais inutile d’aller flirter avec le danger pour autant. On découvre donc les autres espèces du cru. A priori, aucune ne semble être dotée de la parole, comme les chats et le dragon.

Puis, on enchaîne avec un autre chat, chargé d’aider une jeune fille. Il y a une belle entente, mais le chat a beaucoup de mal à entraîner sa partenaire à la magie, car elle est un peu feignante alors qu’elle détient un énorme potentiel. Une autre histoire raconte la quête d’un groupe d’aventuriers qui sera aidé sans le savoir par un chat, puis vient le récit d’un prince aventurier, déjà rencontré dans les tomes précédents, partant à la récolte d’herbes médicinales. Le recueil se finit avec une dernière histoire et un nouveau personnage, Pompla.

La première histoire prend son temps et si l’on va de découverte en découverte, l’action n’évolue pas trop. On pourrait s’endormir tranquillement si l’humour n’était pas présent. Car cette première partie manque d’enjeu. Il y en a un peu plus dans les histoires suivantes, notamment le combat contre la megacrevisse. Le récit qui conclut ce tome est celui qui apporte le plus d’émotion et, pour le coup, qui a un enjeu psychologique. On s’attache très vite à ce chat âgé et l’on comprend rapidement la direction que prend son périple. On croise des personnages connus, d’autres nouveaux, au long de ce voyage. La série repose sur ces histoires qui se suivent, mettant en scène de nouveaux chats. Cela permet des récits variés comme dans ce tome, entre action, humour et émotion. Cette structure de nouvelles n’empêche pas de retrouver parfois certains personnages, comme le dragon. Amara explore moins la création de nouvelles relations entre chats et humains ou humains et dragons, ou encore dragons et chats, puisqu’on suit maintenant des liens déjà en place. C’est peut-être ce qui nous manque un peu après les deux premiers tomes.

© Amara, Izumi Sasaki et Mai Okuma / Doki Doki pour la traduction française

Le dessin reste dans le style classique du manga grand public, rompant la routine habituelle grâce à un encrage appuyé dans les contours des personnages. Izumi Sasaki joue sur les visages stylisés au maximum pour accentuer les moments d’humour.

Cats and Dragons T.3 avance à petit pas, prenant le temps de nous faire découvrir tout un monde, alternant différents types d’histoires, entre rire et tendresse.