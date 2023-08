Contes de la montagne sereine – collectif - critique

Résumé : L’ouvrage nous présente une suite d’histoires policières, fantastiques, dramatiques, historiques, merveilleuses, guerrières, qui se déroulent toutes au cœur de la Chine ancienne.

Critique : Nous voici donc face à un bel aperçu de la tradition orale chinoise. La présentation de chaque texte, les tournures caractéristiques des conteurs, le mélange entre poésie et prose, tout cela donne une saveur particulière et l’on s’imagine presque le narrateur, au coin de la rue, nous racontant ces histoires.

On aborde au fil de la lecture différents genres, du policier au drame amoureux, de l’histoire de kung-fu aux faits historiques. Si les thèmes changent, la forme varie peu : avec une introduction en vers, une exposition des personnages, un déroulement de l’intrigue, entrecoupé d’ellipses et de poèmes, puis une conclusion !

Certains contes sont incomplets, mais en recoupant divers documents anciens, Jacques Dars parvient à combler nombre de lacunes.

Et pour bien comprendre les enjeux de ces huaben, l’auteur les traduit avec minutie et, surtout, il les annote pour que nous puissions saisir les références derrière les noms propres, les tournures de phrases particulières ou les expressions communes en Chine, qui sont à nos yeux mystérieuses.

Les notes prennent du temps à lire. Toutefois, elles éclairent sous un autre jour de nombreuses situations. Le livre est divisé en cinq parties intitulées « recueil de la fenêtre pluvieuse », « recueil de l’appui sur l’oreiller », « recueil de contes 1 », « recueil de contes 2 » et « recueil de contes 3 » Chacune contient entre cinq et sept contes. Jacques Dars nous explique dans les notes et dans l’introduction comment ces huaben posés sur le papier au seizième siècle sont à l’origine des romans populaires qui vont essaimer dans les décennies suivantes.

L’ouvrage nous offre un beau voyage, teinté de merveilleux, en Chine, à l’époque des mandarins, des démons habitant la montagne, des courtisanes magnifiques, des prêtres taoïstes descendus des cieux ou des moines bouddhistes revenus des enfers.

Contes de la montagne sereine réunit pléthore de contes chinois oraux retranscrits, tout en gardant la saveur de la langue parlée. Ces textes sont une immersion passionnante dans la Chine ancienne, grâce aux explications et aux traductions de Jacques Dars.