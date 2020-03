Crawl - Alexandre Aja - critique

Résumé : Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une inondation progressant à une vitesse inquiétante. Alors que s’enclenche une course contre la montre pour fuir l’ouragan en marche, Haley et son père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante des menaces qui les attend…

Critique : Depuis la révélation Haute Tension, en 2003, on le sait, Alexandre Aja a montré son savoir-faire en matière de films horrifiques, tout les métissant avec d’autres registres. On pense en particulier au comique, que le très réussi Piranha 3D déclinait sous la forme de situations outrancières ou d’humour noir. Le dernier long métrage du cinéaste français est un survival dans les clous, qui baigne dans l’ambiances des séries B angoissantes made in eighties, avec une superbe photographie. Les premières minutes où Hayley cherche son père mettent en place une ambiance apocalyptique plutôt impressionnante que le metteur en scène exploite avec un art consommé du suspense, jouant avec les codes du genre : on évoquera en particulier l’exploration d’un sous-sol humide à la lampe de poche aveuglante, guidée par le bourdonnement des bouches, et qui conduit l’héroïne jusqu’à un corps grièvement blessé que la protagoniste traîne tant bien que mal... jusqu’à l’apparition d’un immense alligator !

A partir de là, le film déroule son programme à la jonction du gore, de l’humour ("Moi qui pensais faire un petit footing", confie le paternel, moribond) et du film de bestioles, comme une sorte de Jaws version crocodiles. On est toujours gêné, en de pareilles circonstances, que les personnages se perdent parfois dans des conversations oiseuses, réglant des comptes personnels, pour densifier artificiellement l’épaisseur psychologique des personnages, alors qu’on s’en fout pas mal, en fait, d’autant que les dialogues n’ont pas une qualité littéraire évidente ("on va défoncer ces putains de gros lézards de merde"). Le film survivaliste exige un minimum de paroles pour un maximum d’actions et les échanges ralentissent ce qu’on est avant tout venus chercher : de l’adrénaline. De ce point de vue, malgré quelques trous d’air, cette production parvient globalement à contenter le spectateur, s’attardant volontiers sur les eaux stagnantes d’où la menace peut à tout instant surgir. Pas franchement génial, mais plutôt divertissant.