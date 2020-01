Cul-de-sac

Résumé : Dans le Northumberland, sur une route déserte de bord de mer, deux hommes que l’on repère vite comme des gangsters en cavale, Dick (Lionel Stander) et Albie (Jack McGowran) sont en panne de voiture. Le premier est blessé au bras, le second plus mal en point, a pris une balle dans le ventre. Dick va laisser son comparse dans la voiture pour essayer de trouver un téléphone. Sur une autre plage, il aperçoit une jeune femme (Françoise Dorléac) folâtrer avec un jeune homme blond (Ian Quarrier). Il arrive ensuite devant une forteresse. Un homme (Donald Pleasence) fait visiter la demeure à de lointains voisin. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est que la propriété devient une île à marée haute....

Notre avis : C’est une histoire décalée, teintée d’un humour noir savamment dosé que nous propose Roman Polanski avec son deuxième long métrage tourné en Grande Bretagne après Repulsion (1965). De nouveau, le film est en noir et blanc et son scénario est coécrit avec Gérard Brach.

Le couple formé par George (Donald Pleasence) et Teresa (Françoise Dorléac) est suffisamment improbable pour accentuer le malaise créé par l’irruption de ce malfrat indélicat. Si Dick (Lionel Stander) méprise tout de suite George, ancien industriel qui se prend pour un peintre, il est fasciné par la démarche féline et les rires intempestifs de Teresa. La fragile constitution du couple tout récemment marié risque de vaciller devant les exigences du gangster.

La tension est perpétuellement palpable dans ce château isolé et même coupé du monde la moitié du temps. On se demande bien à quoi passaient leur temps George et Teresa, avant l’irruption de Dick. Il n’y a que des oeuf à manger (ils élèvent des poules), lui a l’air un peu frappé et elle passe son temps à se peigner les ongles devant un pick-up. L’intrusion du premier, puis celle du second gangster, vont créer une belle zizanie, d’autant que les personnages seront encore plus coupés du monde quand Dick aura sectionné les fils du téléphone, après avoir appelé son chef à la rescousse.

Le cinéaste installe une ambiance grinçante dans ce huis clos à ciel ouvert, dont on ne sait quelle sera l’issue, tant le film oscille constamment entre rire et grimace. Même si les rapports sont tendus, on est agacé de voir arriver des visiteurs qui semblent gêner le processus engagé dans cette pseudo prise d’otages. Les acteurs principaux collent parfaitement au style adopté par Roman Polanski. Lionel Stander en gangster violent, mais futé, apporte son physique massif et sa tête énorme marquée par la vie. Donald Pleasence, tout frêle au contraire, des yeux exorbités derrière ses lunettes de myope, campe le rôle ingrat d’un pseudo intellectuel pleutre et lâche. Françoise Dorléac, choisie à la dernière minute, car sœur de Catherine Deneuve qui venait de tourner Repulsion, est éblouissante par sa fraîcheur exubérante et son impudeur assumée. C’est probablement l’un des meilleurs rôles de cette actrice trop tôt disparue (à seulement 25 ans en 1967). Cette prestation nous fait regretter la carrière qu’elle n’a pas pu avoir.

Il s’agit certainement de l’un des meilleurs films de Roman Polanski qui a tout de même réalisé plusieurs chefs-d’œuvre au cours de sa carrière bien remplie. Tout de suite après ce film, ce sera sa première incursion américaine avec Le bal des vampires ("The fearless vampire killers") en 1967.