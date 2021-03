Dans la brume électrique - La critique

Grand admirateur de l’auteur James Lee Burke, Bertrand Tavernier adapte son sixième roman, avec Tommy Lee Jones dans le rôle de Dave Robicheaux. Le film s’est vu décerner le Grand Prix du premier Festival international du Film Policier de Beaune avec raison.

L’argument : New Iberia, Louisiane. Le détective Dave Robicheaux est sur les traces d’un tueur en série qui s’attaque à de très jeunes femmes. De retour chez lui après une investigation sur la scène d’un nouveau crime infâme, Dave fait la rencontre d’Elrod Sykes. La grande star hollywoodienne est venue en Louisiane tourner un film, produit avec le soutien de la fine fleur du crime local, Baby Feet Balboni. Elrod raconte à Dave qu’il a vu, gisant dans un marais, le corps décomposé d’un homme noir enchaîné. Cette découverte fait rapidement resurgir des souvenirs du passé de Dave. Mais à mesure que Dave se rapproche du meurtrier, le meurtrier se rapproche de la famille de Dave...

© TFM Distribution



Notre avis : Le col légèrement serré, la gorge sèche, l’envie de se rafraîchir : c’est avec une impression un peu moite qu’on ressort du nouveau film de Tavernier. Car le titre n’est pas trompeur ; il s’agit littéralement d’une invitation à s’enfoncer dans un univers à la fois éphémère, évanescent - “la brume” - et brûlant de tension - l’électricité - , parfaitement adapté à cette enquête macabre autour du meurtre d’une jeune fille. En se contentant de grandes lignes de force, sans rebondissements permanents, le film reste captivant, s’installant progressivement dans son rythme propre, comme alourdi par la chaleur du Sud américain. Ce refus de se plier à la mécanique habituelle et répétitive des thrillers conventionnels crée l’originalité de Dans la brume électrique, mais surtout lui donne un pouvoir de persuasion étonnant, entourant jusqu’aux personnages qui pourraient paraître les plus stéréotypés (le flic au grand coeur, le mafieux...). Avec des décors dotés d’une véritable épaisseur, mélanges de sites naturels et de bricolages humains dans une Louisiane dévastée par Katrina, Tavernier se plaît à désorienter son spectateur, ou du moins à lui montrer chaque chose sous son aspect le plus étrange, et par là même le plus inquiétant. La photographie, qui se dote d’une palette riche, participe beaucoup à ce “nappage” de l’intrigue policière dans une atmosphère fantastique, à la limite du psychologique et du surnaturel.



© TFM Distribution



Surtout, Dans la brume électrique est porté de bout en bout par son personnage principal, incarné par l’incroyable Tommy Lee Jones. Celui qu’on avait vu en héros du Sud dans Trois enterrements confirme ici que c’est dans cette frange solaire des Etats-Unis qu’il se sent le plus à l’aise : sa prestation est nuancée, toute en retenue, qu’il s’agisse de laisser traîner à peine une pointe d’accent cajun dans la voix, de partager des réflexions amères sur la mort ou de menacer un flic corrompu. C’est d’ailleurs cette souplesse et cette fluidité du jeu des acteurs qui permettent au film d’égayer son ton par des intervalles comiques mais aussi touchants, comme la très belle idée (reprise du livre de James Lee Burke et transposée sans ridicule) des conversations “d’outre-tombe” entre le héros et un général confédéré de la guerre de Sécession. Entre sourire et horreur, Tavernier montre qu’il n’y a pas à trancher clairement et définitivement, mais que les sujets les plus sérieux (la mort, la mémoire...) peuvent venir s’inscrire dans notre vie d’une manière presque fantaisiste. De la même façon qu’il ne nous dit pas explicitement si les échanges de Dave Robicheaux avec l’armée sudiste sont de pures hallucinations ou l’indice bien réel d’une communication avec les morts, le cinéaste vise à nous ébranler davantage qu’à nous convaincre.



© TFM Distribution



Au détour des méandres de l’enquête, ce sont des pages sombres qui sont ébauchées : prostitution, crime ou pauvreté... Profits du vice d’un côté, célébration de la beauté humaine et naturelle de la Louisiane de l’autre : en résumé, une vision de l’Amérique, un certain regard, qui intrigueront à coup sûr le spectateur et lui donneront envie de déchiffrer ces voiles brumeux qui nimbent le film.

© TFM Distribution