Dans les Imaginaires du Futur – Ariel Kyrou - critique du livre

Résumé : Dans les Imaginaires du Futur est une plongée vertigineuse dans les réflexions que nous pouvons élaborer pour penser notre avenir. S’appuyant sur des œuvres littéraires, cinématographiques, télévisuelles, dessinées ou vidéoludiques, étudiant les écrits des philosophes, entrepreneurs, politiciens entre autres, Ariel Kyrou offre une autre vision du monde de demain.

Critique : Ce livre passionnant ouvre de nombreuses portes. Mais n’allons pas trop vite : de quelles portes parle-t-on ? Procédons dans le désordre, tant la masse d’informations à retenir est importante. Tout d’abord, à travers des œuvres de science-fiction qu’il présente, analyse, résume, décortique, interprète, Ariel Kyrou nous donne envie d’aller lire. Ou relire. Philipp K. Dick, George J. Ballard, Ursula Le Guin, Barjavel, tous ces auteurs – et nous en oublions – qui ont inventé des mondes où l’homme se débat contre lui-même, des futurs sombres où brille cependant une lueur d’espoir. Et à côté de ces œuvres de fiction, Ariel Kyrou évoque aussi les philosophes, les penseurs, comme Bernard Stiegler, Bruno Latour, entre autres.

Nous nous retrouvons à un carrefour. Car les références nombreuses, expliquées, se mêlent pour créer la réflexion. Pas seulement "quel pourrait être notre futur ?", mais aussi "pourquoi voyons-nous le futur d’une certaine manière ? D’où vient ce message que notre société met en avant, selon les œuvres qu’elle nous présente ?"

A côté des penseurs et des auteurs, Ariel Kyrou se penche aussi sur les entrepreneurs, les décideurs, ce qu’ils nous promettent comme monde de demain.

Et soudain, la vraie question se pose : "est-ce que nous voulons le même avenir qu’eux ? Avons-nous simplement réalisé que nous n’avions pas conscience que nous pourrions vouloir un autre futur ?"

Cette société de consommation qui abîme notre planète, ces décideurs qui voient l’exploration spatiale comme le moyen d’aller user d’autres planètes, nous font oublier une évidence : toutes ces solutions permettant à l’homme de vivre à partir de rien dans un milieu hostile, pourquoi ne pas les utiliser pour sauver notre bonne vieille Terre ?

Nous évoquons les sujets – enfin, quelques-uns d’entre eux – de ce recueil de manière désordonnée, mais ce livre est bien structuré, divisé en cinq chapitres, se penchant chacun sur un thème clé : l’impact des récits du futur, les intelligences artificielles, la fin du monde, la vie au-delà de notre planète, et notre planète justement.

Toutefois, ces éléments -on le comprend au fur et à mesure des pages- ne sont pas cloisonnés. Ils se nourrissent, s’influencent les uns les autres.

Et c’est un des messages de l’auteur – selon nous en tout cas - : pensez organique ! Demain, ce n’est pas l’Homme face à la Terre, ou face à la technologie, ou face à l’espace, ou face au néolibéralisme. C’est tout cela mélangé, comme dans un organisme biologique où l’on ne peut penser seulement le cœur et le foie, le cœur et le cerveau, ou encore le cœur et le sang, pour comprendre le fonctionnement du corps humain. Tout se mêle, s’influence et se lie.

Nous sommes l’économie, le monde, l’espace, la technologie. Nous sommes notre avenir, nous sommes liés les uns avec les autres et avec notre environnement. Et cela implique donc que nous sommes également notre part d’ombre. Il ne s’agit pas de la nier, au contraire il faut l’assumer. C’est en la regardant en face que nous aurons conscience des risques que nous prenons. Les imaginaires du futur sont en fait nos imaginaires, nombreux, multiples, mais tous connectés. Et c’est en pensant ainsi, de manière totale, que nous aurons peut-être une chance de trouver un futur où il ferait presque bon vivre. Ce futur n’est pas une utopie, mais une proposition sur laquelle nous pouvons construire.

Nous n’abordons là qu’un pan de la réflexion, et pour avoir un œil ouvert sur cette vision globale, il vous faudra lire ces six cent pages.

Dans les Imaginaires du Futur est un livre somme, nécessaire, car il nous ouvre les portes d’autres avenirs, mais aussi car il nous rappelle qu’aujourd’hui, de nombreux événements se produisent. Et il nous incite à nous pencher sur notre présent, nous donne envie d’aller explorer les œuvres du passé. Ce recueil est finalement la clé d’un voyage temporel. A nous de l’entreprendre.