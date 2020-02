De rien ni personne - Dario Levantino

Résumé : Rosario, quinze ans, vit dans le quartier populaire de Brancaccio, à Palerme. Il traverse ce moment entre deux âges, deux chemins, où tous les choix semblent possibles ou insurmontables, selon les jours. Pour faire plaisir à sa mère, ce jeune homme à pan, passionné par la mythologie et lecteur assidu, décide d’intégrer une équipe de football. C’est la révélation, voire la déflagration. Il découvre la joie de l’effort, le pouvoir enivrant du gardien de but... et l’amour, avec la mélancolique Anna. Commence alors une mutation presque sauvage, celle qui nous conduit vers l’âge adulte, vers la raison et les désillusions. Il faudra accepter que les pères mentent, que les mères souffrent et qu’on n’y peut rien.

Notre avis : Dans ce roman à la première personne, nous suivons la quinzième année du jeune Rosario, fils unique d’une femme au foyer et du propriétaire d’un magasin de culturisme. Si, de prime abord, la vie du jeune personnage semble similaire à celle de ses camarades, très vite on découvre qu’il habite dans un quartier extrêmement populaire de Palerme, mettant à mal son intégration avec ses camarades dans le lycée bourgeois où il se trouve. Pourtant, à Brancaccio, le quartier d’où il vient, Rosario n’est pas plus intégré. Comme si Rosario était constamment un étranger, dans sa ville comme dans les relations qu’il entretient avec les autres.

Ainsi, bien qu’il soit très lié à sa mère, le protagoniste n’a aucun rapport avec ce père absent qui ignore tantôt femme et enfant et paradoxalement, son lien le plus proche avec un membre de sa famille reste celui qu’il a avec son grand-père maternel, alors même que celui-ci est...mort.

En effet, Rosario voit son grand-père dans ses rêves teintés de cauchemars, mais aussi lorsqu’il se retrouve dans les buts de son équipe de football. Comme si la réelle filiation familiale de Rosario avait concerné cet homme qu’il n’a jamais connu. Car en plus de partager le même prénom, au grand dam de son père, les deux Rosario partagent la même passion pour le football.

Bien que le jeune héros découvre ce sport sur le tard et pratiquement par accident, il va développer un réel don dans les cages et même venir remettre à sa place le gardien titulaire de son équipe de foot. Malheureusement pour lui, son talent sera pris pour de la défiance à l’encontre du portier et lui vaudra un douloureux rappel à l’ordre de la part des ultras de son club.

Dans ce premier roman, Dario Levantino parvient avec brio à raconter le passage de l’adolescence à l’âge adulte, tous les rites initiatiques que cette période implique, de la violence à l’amour en passant par la mort. Ce récit, à l’image de la vie de son jeune héros, commence par la légèreté liée à l’enfance, à l’insouciance, avant de petit à petit sombrer dans la noirceur et de se conclure tragiquement.