Deux Passantes dans la Nuit . T1 . Arlette – Patrice Leconte, Jérôme Tonnerre, Alexandre Coutelis - chronique BD

Résumé : Deux Passantes dans la Nuit nous plonge, par une froide nuit d’hiver, dans le Paris occupé de la seconde guerre mondiale. Arlette sort de prison, les choses ont changé depuis son arrestation, elle veut retrouver son homme mais se heurte à un Paris désert en plein couvre-feu. Une rencontre inattendue avec Anna, une magicienne sur ses gardes, va donner une drôle de couleur à cette nuit hivernale.

Deux personnages que tout oppose se rencontrent et vont avancer vaille que vaille côte à côte. Une idée de base récurrente de nombreuses histoires qui se révèlent pourtant, au final, fort différentes les unes des autres. C’est le cas ici : deux femmes, Arlette et Anna, que tout oppose donc, l’une blonde et l’autre brune, l’une enfin libre et l’autre toujours sous la peur d’être arrêtée, l’une gouailleuse et drôle, l’autre discrète et silencieuse, se rencontrent et vont errer dans ce Paris nocturne et désert de la seconde guerre mondiale.

Quête et fuite en même temps, cette histoire met en scène deux protagonistes, ombre et lumière, qui aspirent pour des raisons différentes à simplement retrouver une vie normale. Mais dans ce Paris silencieux, vide, sombre, où les rues se ressemblent dans l’ombre de la nuit et où les deux femmes vont se perdre, l’idée de retrouver une vie normale va s’avérer bien plus compliquée que prévue.

Nous n’avons pas pu nous empêcher de penser à la chanteuse Barbara à la lecture de ce premier tome, l’allure de Anna nous a renvoyés à la grande dame brune tandis que le côté extraverti, drôle de Arlette nous évoquait certaines facettes de son caractère. La chanteuse dissociée en deux personnes. Mais après cette digression qui n’engage que nous, revenons au périple des deux héroïnes.

Patrice Leconte, Jérôme Tonnerre, Alexandre Coutelis / Grand Angle

Dans cette ville étrange, elles vont faire des rencontres dangereuses, drôles, inamicales, surprenantes, elles découvrent un autre Paris, celui de la nuit qui continue à exister parallèlement aux patrouilles nazies. Et surtout, elles nous font découvrir ce monde. Sentinelles au coin des rues, Gestapo sur le qui-vive, restaurants aux celliers vides, magasins fermés définitivement, boîte de nuit clandestine, demeures somptueuses où se déroulent des repas et des accords louches.

Les deux femmes, de plus en plus égarées dans cette road-BD pédestre, ne renoncent pas et continuent leur route. Où leur pas les mèneront-elles au final ? Patrice Leconte et Jérôme Tonnerre nous apporteront la réponse dans le prochain et dernier tome.

Un autre personnage est omniprésent à côté de Arlette et Anna dans cette BD, et c’est Paris, la ville lumière plongée dans le clair de lune. Alexandre Coutelis dessine cette BD en clair-obscur total. Les murs nus, les rues silencieuses, les cieux gris sombres qui entourent les deux femmes imposent une présence forte. Plaquant de grandes flaques de noir pur, Alexandre Coutelis alterne et joue sur la densité des ombres en les marquant parfois par des hachures épaisses, ou par des couches de gris sur les couleurs.

A côté de cela, en quelques traits fins, il trace la grâce d’un visage ou le mépris dans un regard. En même temps, les corps sont parfois justes esquissés avec un trait dense, souvent épais.

Les couleurs alternent entre la froideur de l’extérieur et la chaleur des intérieurs, entre cet espace immense où l’on ne peut se dissimuler et où il faut fuir sans cesse et ces lieux étroits où la foule s’entasse. Ces grandes nappes de couleur viennent se heurter, arrêter les aplats de noir, et la lumière perd soudain en réalisme ce qu’elle gagne en émotion. La composition joue également sur ces clair-obscurs, supprimant même une partie de la case pour ne garder parfois que deux silhouettes sombres se découpant sur fond blanc.

Notons aussi un cahier graphique présentant les travaux de recherche de visuels d’Alexandre Coutelis pour ces personnages.

Deux Passantes dans la Nuit T1 Arlette est une belle plongée dans l’amitié naissante entre deux femmes, marchant à contre-courant dans un Paris qui semble abandonné. Mais pourtant, le danger rôde. Ce premier tome réussi nous donne déjà envie de tenir entre ses mains la suite pour connaître la fin de cette histoire.