Drogue. Une Histoire mondiale - Jean-Pierre Pécau, Nicolas Otero - la chronique BD

Résumé : À travers les siècles et les continents, la drogue a toujours eu une influence sur les économies de l’homme, mais cet impact s’est décuplé depuis l’époque industrielle, jusqu’à devenir un enjeu pour les démocraties actuelles...

Critique : Si le scandale du fentanyl est le plus récent, et peut-être la plus rapide menace sanitaire sur les sociétés, ce produit n’est que le dernier d’une longue liste de stupéfiant qui a déferlé sur l’humanité, chaque fois construit ou cultivé par l’homme pour ses supposées vertus, chaque fois combattu par l’homme pour l’addiction et les effets secondaires qu’ils engendrent, toujours entretenu par l’économie, qu’elle soit publique ou souterraine. L’atout de cet album, c’est son exhaustivité historique, et le rappel que toutes les puissances ont usé ou abusé des différentes drogues au fil des époques. La France a notamment sa part, avec les trafiquants corses venus prendre l’opium d’Indochine pour le revendre, amenant plus tard à la célèbre "French Connection" avec les États-Unis, sans oublier les Britanniques, et bien d’autres avant eux... Lorsque l’argent se mêle à une formule anti-douleur, les masses l’acceptent et les élites l’encouragent, c’est toute la leçon que l’Histoire tend à donner en matière de drogues dures...

© Delcourt / Otero

Pour ce qui est de l’atmosphère, le dessin lui accorde une touche de réalisme en noir et blanc assez glaçante. Références à la culture pop, personnages historiques, affiches ou évènements y sont retranscrits avec fidélité, avec quelques rares touches d’un ocre entre sang séché et pilule à ingérer. Les planches défilent avec cette impression d’évolution historique (on passe des fumeries chinoises aux ghettos américains de manière assez progressive) qui accompagne une déchéance (qui a cependant toujours existé) de l’humanité, piégée notamment dès ses premiers âges avec cette obsession de ne rien ressentir au combat (élément d’autant plus terrifiant que les Nazis l’ont adopté et donné en exemple à tout le monde moderne) et jusqu’à nos jours avec les industries pharmaceutiques en quête de milliards... Le noir et blanc sublime donc cette atroce dérive, à la manière d’un polar plutôt que d’un essai.

© Delcourt / Otero

BD édifiante et affreusement prenante, elle mêle sociologie et Histoire, tout en reprenant les poncifs et les stéréotypes pour en dégager une ligne assez nette et claire : l’Humanité n’a pas fini d’être asservie par les drogues.