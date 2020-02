Carte Blanche à Eric Rohmer au Forum des Images

News : Alors qu’il y a quelques semaines Capricci sortait la très belle anthologie de Noël Herpe, Le Sel du présent, l’heure est maintenant venue de voir ou de revoir un échantillon des films évoqués dans l’ouvrage, et que Rohmer avait aimés lors de leur sortie.

En étroite collaboration avec Le Forum des images, Noël Herpe a ainsi pu créer plus qu’une carte blanche posthume, un réel ciné-club où vont se croiser Mizoguchi, Chabrol, Eisenstein ou encore Bergman. Si la programmation est exigeante, c’est que le critique l’était, comme on peut le constater dans l’ouvrage de Noël Herpe, n’hésitant pas à se montrer virulent à l’encontre de ses contemporains.

Ainsi, dès le 26 février et jusqu’au 1er mars, le Forum des Images va permettre au amoureux du septième art de revoir des chefs-d’œuvre en salle, et aux amoureux du réalisateur d’en apprendre plus sur lui, en découvrant les films qui l’ont marqué en tant que spectateur et qui, indubitablement, ont pu changer son regard. De plus, cette carte blanche, parallèlement au livre, permettra de mettre les films en miroir avec le point de vue de Rohmer et donnera l’opportunité aux spectateurs de confronter leur avis à celui du cinéaste. Ils auront aussi l’impression que ce dernier est là avec eux, dans la salle, pour présenter les films.