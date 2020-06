Du sang dans le désert - Anthony Mann - critique

Résumé : Morg Hickman (Henry Fonda), chasseur de primes arrive en ville à cheval, avec le cadavre d’un hors-la-loi sur une seconde monture. Il se rend au bureau du shérif, Ben Owens (Anthony Perkins) afin de toucher la prime de 500 dollars promise pour la capture du bandit. Owens ne semble pas très à l’aise, demande à Hickman un délai de 24 heures. Il veut effectuer des vérifications avec les autorités avant de le payer. Hickman sera ensuite sèchement repoussé du seul hôtel de la ville, où il voulait prendre une chambre et trouver une écurie pour ses chevaux.

Critique : Il s’agit là d’un des westerns les moins connus d’Anthony Mann, grand spécialiste du genre qui venait, depuis peu, de clôturer une série de cinq excellents films de cow-boys avec James Stewart.

Le synopsis est dû à Dudley Nichols (associé ici à Barney Slater et Joel Kane), scénariste réputé et plutôt éclectique, à qui l’on doit notamment la comédie L’impossible Monsieur Bébé ("Bringing Up Baby" 1938) de Howard Hawks, le western La chevauchée fantastique ("Stagecoach" 1939) de John Ford, le film de guerre Chasse à l’homme ("Man Hunt" 1941) de Fritz Lang, ou encore le long métrage d’aventures La captive aux yeux clairs ("The Big Sky" 1952) de Hawks.

Néanmoins, le brillant duo Nichols/Mann, n’a pas, cette fois, produit la réalisation que l’on aurait pu attendre. Le récit est plutôt convenu et ne renouvelle pas particulièrement le western, malgré le talent des deux interprètes principaux. La configuration n’est pas vraiment originale : un aventurier d’un certain âge, au lourd passé, va former un jeune maladroit mais honnête

C’est justement la présence des deux acteurs principaux qui représente le meilleur atout de cette histoire : Henry Fonda joue un personnage monolithique, pas franchement aimable, à la démarche mesurée, et Anthony Perkins un protagoniste malhabile, nerveux et bredouillant. Les deux créent une complicité type père/fils ou maître/élève tout à fait crédible.

L’attention portée à ces deux comédiens peut masquer les seconds rôles parmi lesquels on retiendra tout de même John McIntire, en vieux médecin humaniste, sorte de biographe de la ville.

Maintenant, on n’échappe pas à la morale, certes honorable, cependant rebattue, sur le maniement des armes, le droit à la justice ou encore la loi du plus fort.

Quoique tout à fait estimable, ce western reste une œuvre un peu mineure, à la fois pour leurs auteurs et leurs interprètes.

Enfin, on notera que le titre français, une fois de plus, ne reflète pas l’esprit de ce long métrage. L’intitulé original que l’on peut traduire par "L’étoile en étain", celle du shérif, est beaucoup plus représentatif de l’esprit du film.