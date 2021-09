Dune - Denis Villeneuve - la critique

Résumé : L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

La critique Il est des films dont on attend désespérément la sortie, comme s’il allait se jouer sur les écrans ou une révolution cinématographique ou un ratage phénoménal. Denis Villeneuve s’empare ainsi du roman de Franck Hebert dont on retient encore la tragique adaptation de David Lynch, qui, malgré son incontestable talent, s’était perdu dans une réalisation fantasque et insipide. Cette fois, dès les premières secondes du long-métrage où la musique vertigineuse introduit le spectateur dans une longue et jouissive mise en abîme écologique, on sait que l’expérience sera absolument magnifique. On aura peu vu sur les écrans depuis longtemps un tel artifice de sons, d’images et d’impressions. Villeneuve invite son spectateur dans une fresque baroque et envoutante où se joue, pendant plus de deux heures, le destin de notre propre humanité face à la pénurie d’eau et de ressources énergétiques. Ce Graal que les peuples recherchent dans cet épice est tout à la fois le symbole d’une quête initiatique, la promesse d’un avenir et la possibilité d’une paix durable entre les hommes.

Dune est un film qui ne se raconte pas. On assiste avec admiration à ce déferlement incessant de paysages somptueux, de machineries infernales et de batailles célestes. On est loin des guerres spatiales de Star Wars. Villeneuve engage une sorte de fable spirituelle où il est question de l’initiation d’un jeune-homme promis au pouvoir, de la lutte des peuples pour la survie et du triomphe des valeurs de solidarité et de paix. Pour autant, le propos ne souffre d’aucune mièvrerie. Il s’agit ici d’un monument de couleurs et de musique qui réinvente la manière de retracer au cinéma des univers de science-fiction. Le cinéaste évite la surenchère des effets spéciaux pour se concentrer sur la restitution d’une guerre qui aurait pu tout autant se passer dans nos sociétés contemporaines. D’ailleurs, les paysages sont empruntés à ce que l’on connaît déjà sur la planète : le désert, la mer, le ciel. Le réalisateur convoque ainsi tous les éléments naturels dans une sorte de tragédie ésotérique où les valeurs d’humanisme, la mise en perspective de l’avenir de notre planète sont valorisés.

Timothée Chalamet est un comédien qui d’un film à l’autre révèle son indéniable talent. On n’aurait pas cru qu’il puisse se coller au personnage complexe de Paul avec autant de maturité et d’aisance. Il incarne un être sombre, sur-protégé par sa mère, qui apprend à revêtir les armes du pouvoir pour sauver son peuple. Il y a dans ce garçon une figure presque christique. D’ailleurs, Villeneuve le confronte au risque d’une guerre sainte qui trouverait ses racines dans l’invocation dangereuse d’un Dieu qui se cacherait sous les traits d’un gamin. Toute la réflexion de Paul demeure de savoir s’il doit s’engager dans cette guerre comme un leader ou s’il doit renoncer au pouvoir pour laisser les peuples décider de leur destin. Naturellement, il choisit le terrain de la lutte, aux côtés de sa mère, avec laquelle il entretient une relation très ambiguë, à la limite de l’inceste, pour notre plus grand plaisir. Car Dune se laisse appréhender comme un véritable objet de délectation où l’on se laisser aller à la magie de mondes éloignés qui pourraient ressembler à nos propres univers.

On peut craindre le renfort de publicité pour un film de cette nature. Au contraire, Dune doit se laisser regarder sans a priori. C’est une aventure philosophique, esthétique et sensible qui comblera tous les passionnés de science-fiction et de tous les âges. C’est surtout l’occasion pour Denis Villeneuve de s’affirmer comme l’un des plus grands réalisateurs internationaux du moment.