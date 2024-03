Editer des bandes dessinées pour adultes – Benoît Preteseille - critique

Résumé : « Editer des bandes dessinées pour adultes » présente le travail d’Eric Losfeld, fondateur de la société d’édition Le Terrain Vague. Il fut le premier à éditer des BD en album à destination d’un public adulte, par le côté érotique des histoires. Il permit également la naissance d’une nouvelle bande dessinée prête à jongler avec les codes de la narration graphique.

Critique : C’est un livre très curieux où l’on découvre le travail d’un homme, Éric Losfeld, dans le domaine de la BD qu’il ne connaissait pas beaucoup. L’auteur se penche sur les raisons qui ont poussé Losfeld à franchir le cap du neuvième art avec une première publication, Barbarella de Jean-Claude Forest, en 1964. Ont suivi de nombreuses autres histoires.

Ces éditions luxueuses n’étaient pas, pour nombre d’entre elles, bien travaillées en terme d’édition et Benoît Preteseille évoque ce paradoxe, bien assorti à Losfeld, un personnage étonnant, qui a réussi à créer une petite communauté dans sa librairie. Les bureaux de sa maison d’édition s’y trouvaient, les gens venaient y parler littérature, BD, échanger avec lui et en même temps, parfois, acheter sous le manteau une ou deux revues coquine(s).

Ces bandes dessinées à destination des adultes furent pour la plupart interdites par les censeurs. Elles ont toutefois marqué l’histoire, ont inspiré des auteurs qui arrivaient sur le marché. Leurs qualités érotiques étaient une constante et le Terrain Vague offrait une grande liberté de création.

Mais la plupart de ces histoires se révélaient aussi bancales d’un point de vue narratif et, pour tout dire, parfois expédiées. Certains des auteurs interrogés par Benoît Preteseille reconnaissent d’ailleurs la faiblesse de quelques scénarios.

Incroyable liberté et érotisme assumé – voire requis -, innovation graphique et faiblesse narrative se mélangent dans un cocktail surprenant aux résultats variés. On peut le constater en lisant le panorama de la collection qui reprend chaque parution, les décrit techniquement, résume l’histoire, le travail graphique et la réception.

 l’époque, au cœur des années soixante, Losfeld est le premier à faire un pas de côté et, sans le savoir, il ouvre la porte à toute une salve de publications futures, de Métal Hurlant à l’Écho des Savanes. En effet, les BD du Terrain Vague jonglaient souvent avec l’érotisme, mais également avec la science-fiction et le fantastique, tout en privilégiant l’humour, se fendant de références nombreuses, visant ainsi un public adulte, capable de comprendre le second degré de l’histoire.

Editer des bandes dessinées pour adultes est un livre passionnant sur le travail d’Eric Losfeld comme éditeur de BD. Il permet aussi de découvrir une palette d’auteurs, certains étant entrés dans l’histoire du neuvième art, d’autres ayant disparu de la scène.