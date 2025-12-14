Eevi et les esprits du Nord. Un hiver sans fin – Mila Westin – La chronique BD

Résumé : Nous sommes en juin, en Finlande, et la neige est encore là. Eevi raccompagne avec son papa, sa grand-mère à son domicile. Son grand père vient de mourir. Avant de reprendre la route en sens inverse, Eevi demande l’autorisation d’aller faire une tour seule près du lac en forêt. Une fois arrivée au bord de l’eau, elle y aperçoit une silhouette étrange, une forme mi-humaine mi-champignon. Quand celui-ci comprend qu’il est remarqué, il se transforme en une nuée de papillons. Intriguée, la petite Eevi de le retrouver et s’enfonce dans la forêt. Elle croise alors deux autres créatures au profil tout aussi intrigant ! Commence alors une plongée dans un monde parallèle… Pekko, Ägräs et Rongoteus lui révèlent la raison de ce printemps qui tarde à venir : Sämpsä, le génie chargé d’éveiller la nature, a été capturé par Louhi, maîtresse de Tuonela, le royaume des morts. Ensemble, ils décident de braver les dangers pour délivrer Sämpsä et libérer la nature de son trop long sommeil hivernal. Pour eux, c’est le début d’un périple dangereux, et pour les lecteur.rices, le début d’une histoire passionnante où se mêlent aventure et mythes fenniques de la Baltique.

Tous droits de reproduction réservés.©2025, Westin/Sarbacane Éditions.

Avec cet album, nous embarquons pour un double voyage : vers le nord de l’Europe, en Finlande, et au cœur des grands mythes fenniques, partagés par plusieurs peuples de la Baltique – Caréliens, Ingriens, Estoniens et bien sûr les Finnois. Au XIXe siècle, des folkloristes et chercheurs sont allés recueillir ces récits auprès de la population. Elias Lönnrot en a tissé une vaste fresque pour composer le Kalevala, épopée fondatrice qui érige un panthéon de dieux et de figures mythologiques. Écrit en finnois, cet ouvrage a connu un grand succès populaire et a marqué la construction de la culture nationale finnoise.

Mais qu’on se rassure : nul besoin de connaître ces mythes pour apprécier cette bande dessinée de Mila Westin. L’autrice nous introduit dans cette culture intimement liée à la Nature, en particulier la forêt et ses animaux. Eevi, la jeune héroïne, ne semble pas non plus connaitre cet univers avant de faire la connaissance de Pekko, Ägräs et Rongoteus, trois esprits des végétaux. A leur côté, elle rencontre d’autres êtres fantastiques comme des lutins maléfiques ressemblant à des hiboux sans tête, ou encore, Otso, un gnome mystérieux et en même temps sympathique. Sa présence s’avère déterminante dans leur quête pour délivrer Sämpsä, le génie du printemps.

Ce livre aborde aussi avec beaucoup de délicatesse et de poésie le sujet de la mort. Eevi vient de perdre son grand-père. Lorsqu’elle elle entend que pour délivrer le génie du printemps, il faut se rendre au pays des morts, elle y voit la possibilité de retrouver son grand père. Le récit s’appuie sur une croyance fennique selon laquelle chaque être possède trois âmes, dont l’une survit après la mort. Cette quête devient pour Eevi une manière d’apprivoiser son deuil, dans une aventure à la fois émouvante et initiatique.

Un beau travail graphique accompagne le récit. La forêt, omniprésente, se métamorphose sous le trait de Mila Westin : un paysage devient par exemple un cerf majestueux incarnant Tapio, maître des bois. Le dessin vif et précis de l’autrice donne vie à des personnages bien travaillés et à des ambiances colorées qui évoluent au fil du récit. Les couleurs sont harmonieuses. Les couleurs s’assombrissent quand cette petite troupe pénètre dans le domaine des morts accentuant la tension dramatique du récit. Sous les traits de Mila Westin, la forêt s’anime : de ses paysages sortent des personnages fantastiques, les végétaux changent d’allure et les esprits et génies se rencontrent ou s’affrontent sans que les humais s’en aperçoivent. Enfin presque, seuls quelques hommes et femmes qui possèdent le don d’entrer en communication avec eux et Eevi semble avoir hérité de cette aptitude magique.

Le rythme narratif est bien soutenu, ponctué de rebondissements et de nouvelles rencontres qui tiennent les jeunes lecteurs en haleine. Les jeunes lecteur.rices en haleine. La quête d’Eevi et ses amies se lit comme une véritable aventure, un thriller fantastique. Composé de cinq chapitres et de 120 pages, l’album offre une immersion dans l’univers des forêts et de ses génies, sans pour autant lasser ou perdre les attentions des plus jeunes. Accessible dès 7 ans, cette bande dessinée peut-être lu seul ou accompagnée. La présence d’un.e adulte peut s’avérer enrichissante et prévenante pour un.e enfant face au thème du deuil ou de la fugue - car la petite Eevi décide sciemment de s’aventurer dans la forêt au lieu de rejoindre son papa qui l’attend pour repartir ! Dans tous les cas, les parents peuvent aussi simplement faire confiance à l’autrice qui aborde ces sujets avec délicatesse pour le premier, et humour pour le second.

Un bel album à partager en famille, surtout lorsque l’hiver s’installe, et une porte d’entrée poétique vers la mythologie fennique de la Baltique.