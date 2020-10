Eyjafjallajökull - Dany Boon - critique

Résumé : Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de Grèce où se marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l’un l’autre une détestation sans borne, va être amené par la force des choses à prendre la route ensemble.

© Mars Films



Critique : Dany Boon, qui se fait de plus en plus rare sur les écrans, revient sur le devant de la scène avec Eyjafjallajokull, un film au nom volontairement imprononçable (une stratégie de com’ qui devrait porter ses fruits), un an après le très inégal Un plan parfait. Aux manettes, Alexandre Coffre, jeune réalisateur de Une pure affaire, pour une comédie bien de chez nous au parfum de déjà vu mais doté d’un humour(amour) vache des plus sympatoches. En prime, la géniale Valérie Bonneton qui tient la dragée haute au chti Boon pour son premier rôle principal au cinéma.

Si Eyjafjallajokull n’est pas une authentique comédie du remariage, genre très en vogue à Hollywood dans les années 30-40, il en épouse néanmoins la structure. Un homme et une femme que tout semble opposer, divorcés depuis des lustres, vont devoir en passer par de multiples épreuves afin de retrouver la complémentarité qui les lie. Mais alors qu’un New-York Miami, sommet du genre signé Capra proposait un road-movie à travers les Etats-Unis, le couple formé par Boon et Bonneton parcourt la moitié de l’Europe, de l’Allemagne à la Grèce, en passant par l’Autriche et la Slovénie. Tout un périple qui permet à l’intrigue de sans cesse rebondir, et de donner à ce qui s’apparenterait au premier abord à un road-movie des allures de film d’aventures. Alexandre Coffre ne cache d’ailleurs pas ses emprunts à Zemeckis, principal artisan d’A la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas et Kathleen Turner et du bien-aimé Forest Gump.

© Mars Films

On pouvait reprocher à Un plan parfait, histoire d’amour improbable qui peinait à être rendue crédible par le duo Boon / Kruger, son aspect trop lisse et ses clichés sur le bonheur conjugal. Eyjafjallajokull évite soigneusement l’écueil du romantisme sirupeux et propose un ton décalé, qui, s’il ne s’appuie pas sur des dialogues d’une grande finesse, a le mérite de pousser le bouchon juste assez loin pour faire rire sans pour autant tomber dans la caricature. A noter tout particulièrement une scène aussi drôle qu’inattendue au beau milieu d’un village slovène dont nous ne dévoilerons rien. La guerre fait rage à tout moment, et les rares accalmies entre les deux ex ne sont qu’un moyen de plus de se jauger avant de porter à l’autre un nouveau coup bas. Petit bémol, les personnages ne sont pas assez vulnérables, si bien que les multiples crasses qu’ils se font semblent glisser sur eux sans les affecter le moins du monde. Un peu moins de « charges lourdes » et un brin d’humour noir en plus aurait permis d’humaniser des personnages qui, s’ils sont dans l’ensemble plutôt réussis, ne se dévoilent jamais réellement sous leur carapace. Du coup, les vannes deviennent un peu répétitives, en particulier dans la deuxième partie du film, qui se termine de manière bien trop prévisible et dont la scène subsidiaire (post-générique) frise le mauvais goût.

© Mars Films

Mais le rythme est bel et bien là, les nombreuses actions rocambolesques (le couple vole tour à tour une voiture de flic puis un avion qui se crashera sans dégâts au beau milieu d’une forêt) ne constituant curieusement pas un frein au film. En somme, la crédibilité apportée au récit importe peu, fort heureusement vu l’épaisseur du scénario. Eyjafjallajokull nous rappelle un peu l’incroyable aventure de Tony Curtis et Natalie Wood dans La Grande Course autour du monde, chef d’oeuvre signé Blake Edwards, le savant fou (alias Jack Lemmon) en moins. C’est justement là que le bât blesse. On attendait vraiment plus de trouvailles au niveau des gags à proprement dit (le rire passant la plupart du temps par le dialogue) et surtout des personnages secondaires plus étoffés. A cet égard, le sort infligé à Albert Delpy (le papa de Julie Delpy), qui n’a en tout et pour tout que deux ou trois lignes de texte, fait un peu mal au cœur. Seul à sortir son épingle du jeu, Denis Ménochet est vraiment hilarant en ex-taulard illuminé conduisant un bus prénommé l’arche de Dieu.

En dépit de ses maladresses, Eyjafjallajokull est une vraie bonne surprise. Le film, s’il est loin de bouleverser le genre, propose une version actualisée des relations tumultueuses au sein du couple, servi par un duo d’acteur en grande forme.