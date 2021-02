France-Iran : Si loin, si proches - Jean-Claude Voisin - critique du livre

Le 9 février 2021

Jean-Claude Voisin partage avec ses lecteurs sa passion de l’Iran, une passion éclairée et à distance de la cécité de nos points de vue partiels et stéréotypés. Cet essai personnel et vécu ouvre l’horizon vers une meilleure connaissance et compréhension des peuples de l’ancienne Perse et de l’Iran contemporain. En cela, il devient une invitation au voyage et à la rencontre avec ce que nous avons d’iranien en nous.

Résumé : Entre l’Iran et la France, est-ce une situation du « Je t’aime moi non plus » ? Le jeu des intérêts conjoncturels régionaux et des alliances a fait perdre le sens de la réalité et de la connaissance du partenaire multiséculaire. Les échanges et les emprunts, à l’avantage de l’un ou de l’autre selon les époques, avaient jusqu’ici créé une certaine fascination qui tend à s’effriter. Ne revenant pas sur les situations rabâchées en permanence, notamment par les médias occidentaux, l’auteur insiste sur une présentation de l’Iran loin des clichés. L’évolution des cartes géostratégiques dans cette partie du monde redonne à ce pays des atouts. L’ouverture depuis l’élection présidentielle de 2015, la modernisation de la société iranienne à grands pas, le rôle stabilisateur au Moyen-Orient, la nouvelle « route de la soie » qui fait basculer l’économie-monde de l’Europe vers la Chine et l’Europe centrale : autant de clés pour des perspectives de partenariat futur. Certains – comme les États-Unis d’Obama et de Biden ou l’Allemagne de Merkel – ne s’y sont pas trompés. La France va-t-elle rater ce rendez-vous ?

Critique : D’après l’auteur, c’est sur la culture que le dialogue géopolitique peut se fonder, avec quelques atouts et chances d’avancer pour la paix dans cette région du monde. Plus que jamais, cinq ans après la signature des accords de Vienne sur le nucléaire iranien, accords tellement malmenés depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, les relations des signataires occidentaux avec l’Iran se sont beaucoup dégradées. Si le livre n’aborde pas cette dernière séquence de cinq années d’espoirs, de désillusions et d’effroi, les Français peuvent de nouveau se reconnaître dans la parole gaulliste évoquant un « Orient compliqué », pour caractériser le moment où nous en sommes aujourd’hui. Jean-Claude Voisin choisit donc de mettre en lumière ce qui nous lie et ce qui nous distingue dans une mise en perspective historique, qui n’est pas sans rappeler la guerre froide jusqu’à la chute du mur de Berlin. La comparaison est inattendue mais, à la suite de l’avocat Ardavan Amir-Aslami lors du Forum du quotidien Liberté à Alger en janvier 2014, l’auteur s’autorise à la faire pour rendre compte de l’aspiration d’une jeunesse instruite, cultivée, connectée, ouverte sur l’Occident. De là où il est situé, ce pays a aussi bien profité que subi sa position stratégique. Incontournable sur la route de la soie, l’Iran s’est construit sur une certaine identité de sa civilisation complexe. On se tromperait à réduire ce pays accueillant et hospitalier à un islamisme agressif, nationaliste et replié sur lui-même. Jean-Claude Voisin en retrace l’histoire culturelle, artistique, philosophique, scientifique, puis en met en évidence les indices d’une fascination réciproque et d’influences fructueuses avec la France. Il témoigne à la première personne de cette incompréhension, pour en appeler à une prise de conscience collective, à la manière d’un Zadig ou d’un Usbek qui, en héros des Lumières, lèvent le voile sur nos malentendus pour dépasser nos conflits.

En résonance avec les récits de voyage en Perse qui ont façonné notre relation avec cette culture si proche et si lointaine, l’auteur poursuit son travail d’archéologue de nos représentations, en évoquant les origines de nos représentations imaginaires, faussées ou véridiques de l’époque des premiers martyrs perses jusqu’à nos jours.

180 pages

16 euros

Dépôt légal : janvier 2021

