Grenouilles voraces et grasses limaces - Anne Zeum - critique

Résumé : Gusto cultive son jardin en organisant consciencieusement sa plantation, régnant en maître sur cet espace de nature qu’il aménage de manière à obtenir des alignements de légumes parfaits et des rangs de salades bien propres. Seulement, à y regarder de plus près, ce potager héberge une vie grouillante, une population de grasses limaces et de grenouilles voraces qui se repaissent des bons légumes de Gusto. Ce dernier, découvrant cet écosystème qui abîmes ses plans, décide de l’anéantir en déversant des substances chimiques. Face à cette intoxication massive, les animaux ne se laissent pas faire.

Critique : Grenouilles voraces et grasses limaces entraîne le lecteur dans la vie d’un jardin, en le plaçant à hauteur d’œil animal. Cette proximité donne à voir le drame qui se joue sur ces terres, les conséquences directes et indirectes de l’intervention humaine désirant contrôler la nature, la détruire sous prétexte de la réguler. Mais à force de mauvais tours (mortels) joués aux uns et aux autres, les protagonistes de ce récit finissent par réaliser le mal qu’ils s’infligent. Anne Zeum termine ainsi par une réconciliation entre les animaux et le jardinier, dans une conclusion prônant le vivre-ensemble et démontrant les bienfaits de la biodiversité.

Anne Zeum / Les Fourmis Rouges

Le contraste entre le début du livre et son dénouement se donne à voir graphiquement : aux légumes de la première page, salades rangées en rang d’oignons sous la supervision du jardinier interventionniste, s’oppose une terre foisonnante et fertile, habitée et grouillante, représentée dans la dernière double page : à l’ordre mortifère d’une nature artificiellement contenue répond le désordre joyeusement chaotique du vivant. La transition s’opère par des doubles pages éclatées où les actions se succèdent ou qui laissent place à des images qui s’étendent sur toute la surface et imposent la force de leur composition. Les couleurs, nuancées, délicates, resplendissent sur des fonds opaques qui les mettent en valeur et placent les animaux comme en apesanteur. L’usage de l’aquarelle et/ou d’encres de couleurs confère une ambiance vaporeuse qui finit d’apporter un ton psychédélique à ce conte déluré.

Avec ce huis clos potager, sorte de Microcosmos déjanté, Anne Zeum expose avec humour et intelligence le drame qui se joue dans de nombreux jardins et aborde avec délicatesse des problématiques contemporaines, telles que la permaculture et la biodiversité.