Hérétique - Robbie Morrison, Charlie Adlard - la chronique BD

Résumé : À Anvers, au XVIe siècle, l’Inquisition s’impose progressivement. Mais lorsque ses membres sont touchés par des crimes horribles, les prêtres n’ont pas le choix et vont devoir faire appel aux talents d’enquêteur de Cornélius Agrippa, dont le moindre faux pas provoquera la chute...

Critique : Les enquêtes historiques sont habituellement difficiles à réaliser, car en plus du mystère enveloppant le crime et du charisme des enquêteurs, il faut à l’auteur/rice créer une ambiance réaliste collant à la période choisie. Robbie Morrison a donc réussi ce qu’Umberto Eco avait fait également avant lui : rendre les moines fascinants, de par la violence latente (ou ici bien visuelle) qu’ils dissimulent, et avec une ville belge qui semble tirée d’un livre d’Histoire. Son héros a bel et bien existé, et ses multiples casquettes en font une sorte de Mentalist qui aurait croisé la route du tueur de Seven, avec un soupçon de fantastique en plus de cette atmosphère du Nom de la Rose. Un joli crossover en perspective qui se conclue avec un soupçon de fantastique, même si l’Inquisition est bel et bien la cible de ce récit qui tient à montrer la réalité de l’Europe au XVIe siècle, embourbée par des fanatiques qui l’empêchent d’avancer, voire la font reculer. De quoi tirer quelques leçons sur l’actualité...

© Delcourt / Adlard

Il est plaisant de revoir le style d’Adlard une fois passée la saga Walking Dead, même si les réflexes font qu’on ne peut s’empêcher de voir surgir un zombie sur la planche suivante. Le trait en noir et blanc est d’ailleurs plus soigné, plus affûté que dans les premiers tomes, témoignage d’une maturité accrue, d’une recherche de détail historique bienvenue, mais sa force réside toujours dans un élément qui n’a pas changé : les regards. Ces yeux d’où partent fatalement la folie, où même dissimulée elle pointe, telle une flamme qui n’attend que le départ de feu pour se nourrir de toute l’assemblée. D’ailleurs, même les personnage "gentils" font craindre de basculer à tout moment dans l’autre côté, et c’est bien là la vraie et légendaire qualité du style Adlard.

© Delcourt / Adlard

Enquête subversive et récit immersif pour Hérétique, ce comic où Morrison et Adlard se sont chargé de faire revivre un personnage historique oublié mais fascinant pour en faire un héros engageant.