Hokusai, Hiroshige, Utamaro, les Grands maîtres du Japon – sous la direction d’Anna Katarzyna Maleskzo - critique

Résumé : Un magnifique catalogue réalisé sous la direction de Anna Katarzyna Maleskzo, conservatrice de la collection d’art japonais au muée national de Varsovie. Elle a également écrit avec Geneviève Aitken les textes de ce recueil. Cette exposition reprend des estampes et surimono de la collection Georges Leskowicz.

Copyright In Fine éditions d'art, 2020

Critique : Cet admirable volume débute par trois textes présentant la collection Georges Leskowicz, puis l’estampe ukyo-e et finalement les surimono. Trois textes de quelques pages avec photos qui vous plongent dans le vif du sujet. Une approche pour découvrir une collection et surtout les objets de cette collection, les replacer dans un cadre historique avant d’arriver au plat principal, les œuvres en elle-même. L’ensemble est divisé en six parties :

Paysage, nature et poésie,

Plaisirs de la vie quotidienne,

Rituels du nouvel an,

Légendes et récits,

Bijin, beautés et courtisanes,

Les acteurs du théâtre kabuki

Chaque partie est introduite par un court texte de présentation du thème et d’explications, concernant certaines des estampes et surimono du chapitre.

Après, parmi deux poèmes japonais traduits, libre à vous de naviguer entre les pages au gré des estampes de différents formats, de chercher les pigments métalliques dans certains surimonos, regarder les traits d’Hokusai, étudier les perspectives de Hiroshige ou admirer les belles courtisanes d’Utamaro. Ce catalogue ne regroupe pas seulement les estampes et travaux des trois grands maîtres cités dans le titre, mais aussi des artistes marquants, comme Haronobu, Kunisada, Gakutei, et tant d’autres que vous retrouverez ou découvrirez avec plaisir.

Les reproductions vous proposent les œuvres entières, mais aussi parfois quelques gros plans sur des détails. C’est un bonheur de retrouver ces dessins, même si l’on peut regretter parfois de ne pas avoir la traduction des textes écrits en marge des estampes.

Au total, ce sont deux cent quatre-vingt-quinze illustrations qui ornent ce livre grand format de plus de deux cents pages.

Pour ceux qui veulent approfondir un peu plus, des biographies des artistes, un glossaire des termes utilisés et une chronologie de l’ère Edo qui a duré de 1600 à 1868, concluent ce magnifique catalogue qui ne vous donnera qu’un seul regret si vous avez raté l’exposition : celui de n’avoir pas vu ces œuvres lors de l’exposition à l’hôtel Caumont.

Hokusai Hiroshige Utamaro les Grands maîtres du Japon est un catalogue de qualité, qui présente un panel impressionnant d’images d’estampes, toutes issues de la collection Georges Leskowicz, allant des classiques de Hokusai ou Hiroshige à des œuvres moins connues de Toyokuni ou Gakutei.

