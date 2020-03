Hommage à J.R.R. Tolkien - Yannick Chazareng - critique

Résumé : Yannick Charazeng nous offre un vibrant hommage à J.R.R. Tolkien embrassant la grande diversité de son œuvre. Enrichi par de nombreux articles, entretiens d’artistes, de chercheurs, cet ouvrage décline les sources d’inspirations de l’auteur et déploie toute la richesse de sa mythologie devenue phénomène de société.

Avis : Véritable carnet de voyage de l’œuvre de JRR Tolkien, ce mook aborde l’univers de ce faiseur de mondes par des prismes multiples. Yannick Chazareng nous invite à la découverte de l’histoire personnelle de Tolkien, de son rapport à la nature et à la société comme à la symbolique de son œuvre, alternant entretiens et développements thématiques, jusqu’à son héritage dans des domaines aussi divers que la littérature, le cinéma, l’industrie ludique, la recherche universitaire. Il peut être dévoré, puis consulté avec gourmandise.

Il est intéressant de comprendre au fil des pages, que cette mythologie est complétée, retissée par les fans, auteurs, illustrateurs, cinéastes, famille, amis, chercheurs qui se l’approprient et l’enrichissent, comblant les interactions entre les personnages, justifiant des rencontres, des aventures, formant ainsi la galaxie Tolkien.

Chapitre après chapitre, nous découvrons que l’auteur puise son inspiration notamment dans une histoire familiale à la fois traumatisante, faite de pertes et de déracinements, mais aussi imprégnée de merveilleux. Dès son enfance et son adolescence, il sublime ses expériences, ses découvertes, ses apprentissages. Nourri par les contes de fée, son admiration pour les arbres, les dialectes et la campagne écossaise, les paysages des alpes suisses, il rêve déjà des mondes qu’il élaborera plus tard. Comment ne pas comparer la ville industrielle de Birmingham du début du XXème siècle, bruyante, polluée, agressive, aux forges des Orques et la campagne anglaise à la Contrée ?

Son appétence pour les langues et les mythologies le dirigent vers des études de lettres classiques, mais aussi de nombreuses recherches sur le monde médiéval, la culture nordique et notamment la mythologie finlandaise et sa langue. La légende de Beowulf, des œuvres poétiques telles que le Kalevala seront d’inépuisables sources d’inspiration lorsqu’il inventera l’elfique, le Quenya (complexe de finnois et de latin), le Sindarain.

En véritable philologue, il ne se contentera pas de décliner ces langues inédites, mais les instaurera comme source de son inspiration et de ses mythologies, développant l’histoire des populations qui les parlent, la généalogie des familles régnantes, les paysages qui les accueillent, leurs guerres, leurs modes de vie, leurs civilisations. Tolkien, qui regrettait tant l’absence d’une mythologie propre à son cher pays l’Angleterre, a, au travers de son œuvre, tenté de pallier ce manque.

De page en page, nous découvrons que les œuvres de Tolkien sont des créations au long cours, nourries de son l’histoire personnelle, mais aussi de celle du monde de la première moitié du 20ème siècle, de ses progrès comme de ses cataclysmes. Les parallèles sont évidents entre les grands caractères de la Terre du milieu et les évènements contemporains. Sauron et la destruction, la fin d’un monde, la disparition d’une civilisation ancienne qui tombe dans le chaos et pour autant, l’espoir en l’humanité sous toutes ses formes et sa capacité à se réinventer. N’exprime-t-il pas d’ailleurs son rapport à la création littéraire comme une démarche visant à rendre la vie plus belle ?

Le dessin et la calligraphie sont parties prenantes de son œuvre. Tels les artefacts exhumés d’un passé lointain, ils offrent un media supplémentaire à la transmission de sa mythologie, la complexifiant et l’ancrant un peu plus dans une réalité possible. On aurait eu envie de voir dans ce mook les représentations des manuscrits originaux marqués par les traces de plumes, les pages brûlées, les jets d’encres rouges simulant le sang. Poèmes, chants, langues écrites et parlées trahissent l’importance de la musicalité pour Tolkien, voire de la musique, support de création du monde dans le Silmarillon.

La diversité des sujets abordés dans cet hommage s’inscrit dans la lignée du processus créatif de l’œuvre de Tolkien, qui dépasse les cultures, les religions, et touche des émotions profondes de chacun d’entre nous peut ressentir. Un univers qui se ramifie sans cesse.

Son influence est largement déclinée. Son œuvre participera à l’émergence du style heroic fantasy, amorcé par d’autres auteurs comme C.A. Smith, R.E Howard, et nombreux seront les héritiers qui puiseront à sa source : R.R.Martin, L. Alexander, T. Brooks, etc. Elle servira de creuser pour nombre de jeux vidéo, mais aussi ces jeux de rôle et de plateau qui nous ont offert tant d’heures palpitantes, regroupés à trois ou quatre autour de quelques bougies, avant l’air du numérique… Et que dire de l’épopée qu’a été le tournage de Peter Jakson pour Le Seigneur des anneaux qui, pour d’obscures questions de droit de publication, n’a jamais reçu l’aval des ayants droit de Tolkien, ni la reconnaissance de son fils Christopher. Ce dernier, à la tête du Tolkien Estate, n’y voyait qu’une incompréhension et la dégradation de l’œuvre de son père. La liste est longue : pièces de théâtre, courts-métrages, animations, bandes dessinées, etc. Nous apprendrons aussi que les noms de certaines découvertes géographiques, biologiques, astéroïdes sont issues des ouvrages de Tolkien, construisant là encore un pont entre mythe et réalité.

S’il fera paraître de nombreux et célèbres ouvrages de son vivant, c’est son fils Christopher Tolkien (disparu en début d’année 2020) qui, en tant qu’exécuteur littéraire passionné et premier lecteur de son père, publiera de non nombreux manuscrits et notamment le célèbre Silmarillon sur lequel Tolkien aura travaillé toute sa vie d’adulte, sans pouvoir jamais se résoudre à le terminer.

Cet ouvrage est un hommage qui permet de plonger délicieusement dans l’univers Tolkien, par nature toujours en expansion.