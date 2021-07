Ill Manors - Ben Drew - critique

Résumé : Kirby, ex dealer, vient de sortir de prison, Ed est une tête brûlée, Michelle, une prostituée sous surveillance et le jeune Jack, se trouve empêtré au sein d’un gang local. Chris est déterminé à se venger et Katya cherche désespérément à fuir ce trouble voisinage. Sans oublier Aaron, notre protagoniste, qui essaie juste d’être un type bien...

Critique : Sorti discrètement sur nos écrans en 2013, Ill Manors, c’était le nouvel uppercut cinématographique made in England. Réalisé et écrit par le rappeur Plan B, de son vrai nom Ben Drew, ce long métrage dépoussiérait littéralement le film social, pourtant grande spécialité du Royaume-Uni. Ben Drew inventait même le film-album, un concept casse gueule sur le papier, mais superbement exécuté à l’écran. Ill Manors, c’est également le titre de l’album rap de PLAN B, encensé à l’époque par la critique, avec ses onze titres chocs dressant le portrait d’un univers de crise et de souffrance. Dans un flow proche d’un Eminem version british, Plan B narrait la vie des dealers, s’indignait des jeunes qui rentrent dans les gangs et peignait la déchéance mentale et physique des toxicos. En artiste complet, Drew parlait de ce qu’il connaissait avec fièvre et talent en adaptant punchline par punchline son album à l’écran. La claque était terrible.





DistriB Films





Ill Manors est une descente aux enfers dans le milieu de la drogue, shootée avec rage et conviction. Plan B choppe le spectateur et l’immerge sans ménagement dans un quotidien gangrené par la violence et le goût du fric. Dans ce film au vitriol, on vend des enfants pour des pounds, des mômes de quatorze ans deviennent des tueurs, on se prostitue pour rembourser le portable d’un caïd...

Ben Drew nous assoit dans un grand huit glauquissime, un Space Moutain filmique des années de crises. Avec une écriture acérée, hardcore et poétique, Ben Drew fout un coup de boule au cinéma social à la Ken Loach, en balayant tout sur son passage. Ill Manors ringardisait à sa sortie tous les pseudos films qui tentaient de nous en apprendre sur les milieux interlopes des banlieues anglaises. Le cinéaste parle de ce qu’il connaît et nous balance SA vérité en nous hurlant dans les tympans : "Oubliez tout ce que vous croyez savoir. MOI, je suis l’ethnologue qui vous met le nez dedans. Je vous crache ma vérité. Elle est laide, elle fait mal, mais elle est nécessaire."





DistriB Films





Ce qui est vraiment bluffant dans cette œuvre, c’est la réelle maîtrise de la mise en scène et la puissance du scénario. Pour son premier long métrage, Plan B imposait immédiatement sa patte et gravait au fer rouge son nom sur la top liste des films de cette année-là. Cela faisait une éternité que le cinéma attendait d’être bousculé et voilà qu’en 2012, Ben Drew débarquait et lui assénait une énorme gifle sans aucune autre forme de procès. Le jeune réalisateur proposait également un concept novateur dans sa façon d’aborder le background de ses héros. Lorsque ce dernier nous présente à l’écran un des protagonistes, Plan B balance un morceau de son album qui nous explique, dans un flow racé, la psychologie du personnage. Les images défilent avec style, les beats claquent et les paroles cauchemardesques emmènent le film vers des chemins rarement empruntés au cinéma.

A noter déjà la présence magnétique de l’acteur Riz Ahmed, qui, par son jeu précis, accompagne superbement le tempo filmique crée par Plan B. Reste qu’aujourd’hui, nous sommes malheureusement sans nouvelles du réalisateur Ben Drew. Nous continuons d’attendre fébrilement son nouveau coup de poing.



En Angleterre, il y a eu Plan B et son superbe Ill Manors. A la même époque, en France, nous avions le film La Vengeance sur les Truand de la Galère. A méditer…