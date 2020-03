Résumé : Vincent Ecrepon, un poète de l’humain et de la parole créatrice.

Rencontre : Vincent Ecrepon, auteur et metteur en scène, est depuis 1990 directeur artistique de sa propre compagnie "A Vrai dire". Il se forme au Conservatoire Supérieur de Grenoble auprès de Chantal Morel, après des études universitaires.

Son théâtre est résolument engagé dans son époque privilégie la parole des autres, celle qui crée la pensée de l’intime et qui questionne finement l’humain, avec ses espoirs, ses dérives, ses échecs, ses victoires.

Vincent Ecrepon est également à l’origine de nombreux projets de créations et de formation. Au Liban notamment et en Egypte. Et il mène en parallèle des sessions de formation dans différents Instituts Français à l’étranger.

Depuis 2006, il alterne les mises en scène d’auteurs contemporains tels que Jean-Luc Lagarce, Lars Noren, Hervé Guibert, Jean Genet, Boris Vian, Philippe Dorin ou encore Jean-Claude Grumberg, avec celles de ses propres textes.

Sa Compagnie est implantée dans l’Oise depuis 1998. Depuis 2014, Vincent Ecrepon est auteur et metteur en scène associé à la Comédie de Picardie-Amiens.

Sa première pièce, "La Chambre 100" a obtenu en 2006 le prix de la meilleure création culturelle décerné par la FHF et a été présentée en France et en Belgique pour 110 représentations.

Son avant dernière pièce, "Être là" a été proposée l’an dernier au Festival d’Avignon. Elle questionne le vieillissement de nos propre parents et la difficulté d’être à leurs côtés à ces moments-là.

En résonance avec son travail de création, il organise aussi des ateliers d’écriture auprès des personnes qui vivent en milieu carcéral ou hospitalier et a mené un atelier au sein de la MPPA /Saint-Blaise, lié à la Ville de Paris.

B.C : Pourriez-vous définir précisément votre théâtre, s’il vous plaît ?

V.E : J’aime le théâtre du réel et de la parole des autres. J’organise notamment des ateliers d’écriture au cours desquels je récolte des paroles d’ados, mais aussi de parents. Ce sont à la fois des témoignages ou des paroles recueillies ici et là. Et tout cela est ma matière à penser et à créer.

Mon théâtre encore une fois est celui de la parole, celle qui provoque la pensée collective.

Mais loin de moi l’idée de détenir LA vérité. Je propose, c’est tout. Et je pense fortement que l’oeuvre singulière est bien plus nécessaire que les produits formatés de toutes pièces que annihilent la pensée.

Je ne propose pas de "prêt-à-penser", surtout pas. Mes lecteurs, tout comme le public, retiennent ce qu’ils veulent, ce qu’ils peuvent et bâtissent leur réflexion personnelle en toute liberté.

Les artistes de ma Compagnie et moi-même croyons fortement qu’il en est de leur responsabilité de réinventer une relation de transmission notamment avec ceux qui se croient et que l’on croit privés de parole...

B.C : Mais ce théâtre de la parole de l’autre n’est-il pas une façon d’échapper à votre propre parole ? Pourquoi ne pas œuvrer dans ce cas vers une dimension purement autobiographique ?

V.E : Lorsqu’il s’agit bien entendu de mes propres écritures, tout mon théâtre puise dans mon expérience personnelle.

Ma période adolescente a été traumatique. J’étais un ado replié sur lui-même et mon père n’a pas été un modèle. Mon modèle à moi, c’était "l’anti-père", c’était le beau gosse viril du lycée qui plaisait aux filles, poilu et baraqué. Le bad boy.

Alors comment se dépatouiller avec tout ça quand on est adolescent ? Comment faire avec ce corps que l’on voudrait voire différent ? Comment et à qui se confier autour de la question de ce qu’est être un homme ?

B.C : Vous mettez donc en oeuvre la parole de l’autre pour mieux vous dire ?

V.E : C’est tout à fait ça. Je me nourris d’une expérience personnelle très intime pour la rendre la plus universelle possible. Mais mon théâtre ne s’inscrit pas dans une parole narcissique, loin de là, puisque mon but c’est de tendre à l’universel.

Et je ne m’inscris pas non plus dans une posture racoleuse qui chercherait à privilégier des thèmes à la mode. Je ne saurais pas faire ça....

Mon théâtre, c’est partir de mon intimité, en totale immersion - un peu comme en ce moment d’ailleurs, et je vis ce moment-là plutôt bien, dans une espère d’apesanteur douillette -. Mais je tiens toujours à saupoudrer toute ma réflexion d’une grande dose d’optimisme, sans rendre les choses déprimantes surtout. Parce que sans ça, ce ne serait pas moi. Je suis quelqu’un de profondément optimiste qui se relève à chaque fois des événements difficiles, comme ma récente séparation d’ailleurs.

J’avance, têtu, la tête haute et je ne vois pas ce qui pourrait me faire changer...Et pour moi, l’humour et la distance qu’il suggère dans des propos qui peuvent être graves, c’est essentiel...

B.C : Qu’en est-il de votre dernière création, "Sois un homme" ?

Comme vous l’avez constaté, le titre de ma pièce est une injonction, mais je tenais à ce que le spectateur s’interroge sur cette question et peut-être qu’il n’ait pas particulièrement de réponse d’ailleurs, en sortant de la représentation.

Tout comme il a sans doute pu le faire lors de ma pièce précédente, "Être là". Dans cette pièce, mes trois comédiens incarnent tour à tour le père et l’adolescent et encore une fois, non sans humour, ils tentent de mettre en avant ce fameux "mâle -être" que chaque adulte en devenir traverse dans sa vie. Cet adulte en devenir que j’ai été moi-même aussi bien sûr. L’homme-ado en construction que j’ai été et dans lequel je l’espère se reconnaîtront d’autres hommes. Ce n’est pas simple de ne pas ressembler à son père, d’être viril sans être dominateur.

Je tenais beaucoup à ce mélange de sérieux et d’humour dans les échanges de mes trois comédiens, qui s’interpellent et proposent des bribes de réponses, sans rien imposer surtout. Comme quand, par exemple, ils s’interrogent sur "comment emballer une fille ?" ou lorsqu’ils témoignent de leurs difficultés à se raconter aux uns aux autres des choses personnelles, à la différence des femmes.

Pour ma scénographie, j’ai imaginé sur le plateau des blocs de mousse qui symboliquement transporteront le spectateur tantôt au bord d’un lac, tantôt dans un jardin ou encore sur un divan.

Mais ce n’est pas simple de répondre à cette question, "c’est quoi un homme ?", et je crois dur comme fer que c’est le propre du théâtre que d’aider le spectateur à trouver des éléments de réponses.

Pour moi, le théâtre, c’est une utopie permanente, mais de laquelle peuvent surgir tout à la fois la désobéissance, la consolation, le partage ou encore la folie.

Mais à aucun moment tout ceci ne rend sec et infertile !

B.C : Merci infiniment pour ce partage...

On ne peut que vous soutenir très largement dans votre travail de création qui, pour l’heure, est confiné dans une bulle de latence et de silence bien inédite.

On ne doute pas un seul instant que chacun en sortira transformé, voire grandi, et que la parole sera encore plus forte...

" Le théâtre, c’est l’homme qui parle à l’homme des questions de l’homme "

Antoine Vitez