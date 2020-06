Jardiniers des villes - Raphaèle Bernard-Bacot - critique

Résumé : {Jardiniers des villes} est une moisson de 54 planches de croquis à l’aquarelle. Raphaèle Bernard-Bacot nous invite à une déambulation, certes picturale mais également poétique, à travers des jardins de Paris et son agglomération.

Critique : La plupart des jardins évoqués et croqués ne constituent, le plus souvent, non pas une entité propre, mais une addition de plusieurs parcelles individuelles cohabitant harmonieusement ensemble. Nous pouvons citer les jardins familiaux de Saint-Cloud (anciennement cultivés par la classe dite "ouvrière") qui vont dans ce sens et attestent d’un retour souhaité à la terre par des gens aux parcours de vie pourtant différents : l’urbanisation dévorante n’est pas finalement plus vécue comme une fatalité et cette filiation à l’agriculture, inscrite dans l’ADN de l’histoire de l’humanité depuis dix mille ans, sommeille presque dans chacun de nous. Il y a bel et bien un éveil des consciences aux bienfaits de s’adonner au jardinage pour des personnes, échappant ainsi au rythme effréné d’une capitale, au trop de bitume, au tout en béton, y trouvant un bonheur des plus louables et des plus purs. Cet exutoire se mue peu à peu en une douce habitude.

Chacune des 54 planches de croquis à l’aquarelle -nous n’allons pas les détailler- atteste d’un pinceau alerte qui a su saisir des instants d’épanouissement, avec souvent une drôlerie bienvenue, et est agrémentée de courtes phrases poétiques au charme souvent rafraîchissant, mais aussi à vocation parfois didactique. Chacune des 54 planches de croquis à l’aquarelle est liée le plus souvent à une seule et même personne qui nous est présentée par Raphaèle Bernard-Bacot. Cette dernière manie également, avec une spontanéité et une simplicité toutes deux merveilleuses, l’art du récit. Tout est si naturel et nous rend attachants ces amoureux de la terre, dont le prénom seulement est mentionné. Le lecteur du livre Jardiniers des villes se sent, en effet, très proche de ceux qui pourraient être ses voisins de quartier. Le jardinage recèle, de surcroît, des vertus : la relaxation, le choix d’une seconde vie, l’inventivité, l’exercice, etc.