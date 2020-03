Je ne vous aime pas - la critique de la pièce

Notre avis : C’est une pièce sur la guerre. Pas celle des tranchées, ni de 39-45, mais celle qui se joue entre une actrice parisienne méprisante pétrie de certitudes et une élue de communes chargée de la programmation culturelle, quelque part en en province. C’est une histoire vraie "de terrain", adaptée à la scène avec brio par trois actrices virevoltantes et portée par un texte magistral de l’incontournable Pierre Notte.

Ce sont deux mondes béants séparés par l’incompréhension, l’outrecuidance et la fatuité : celui de l’actrice parisienne probablement surestimée, sur-payée, qui fait la moue en découvrant la salle paroissiale dans laquelle elle va devoir jouer et l’élue de la République qui se sent humiliée, méprisée, qui pourtant agit avec passion, sincérité et humanité. Ces deux mondes sont étrangers l’un à l’autre. Il y a la réalité "du terrain" où on vient pour s’amuser, se divertir, et celle d’un autre univers, où il faut davantage "tirer les consciences" vers le haut et encenser LA création.

Quelle est aussi la frontière qui unit ou sépare le spectateur et le comédien ? La province et la capitale ?

Toutes ces interrogations sont remarquablement incarnées par les deux principales comédiennes, Nathalie Bécue dans le rôle de la programmatrice culturelle et Silvie Laguna dans celui de la comédienne parisienne. Sans oublier Marianne Wolfsohn qui représente, dans tout ce mélimélo, la fraîcheur et la véracité nue de la province. Toutes trois évoquent, avec un grand professionnalisme, la question de la place nécessaire de la culture dans la société.

A la fin de la pièce, le spectateur est conquis. Il ne saura pas si le projet prévu aura bien lieu sur la scène provinciale. Finalement, est-ce si important ?

Je ne vous aime pas est un spectacle d’une grande finesse, servi par un texte "pierrenottien" des plus brillants et par une mise en scène bouillonnante constituée d’allées et venues incessantes sur le plateau, dans la loge ou jusqu’au hall du théâtre. Les portes claquent, les mots cinglent, le talent des comédiennes est palpable. Le tout est complété par un dispositif scénique épuré, dans lequel un fauteuil en bois et velours rouge interroge indirectement le spectateur sur sa propre place. Qui voit ? Qui regarde qui ? Qui se joue de qui ?

Et tout compte fait : qu’est-ce que le théâtre ?