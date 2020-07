Joies matrimoniales - la critique

Résumé : A New-York, les Smith, Ann et David ne sortent plus de leur appartement. Ils ont l’habitude de s’isoler plusieurs jours de suite pour mieux se retrouver. David, de retour au bureau, apprend que son mariage célébré dans un état voisin n’est pas valable.

Critique : Alfred Hitchcock, pour la seule et unique fois de sa carrière, délaisse le suspense pour s’aventurer dans la comédie américaine, et plus particulièrement dans la fameuse "screwball comedy" : un couple se sépare, on sait qu’il va se reformer, mais il faudra tout le film pour y arriver !

Avec son légendaire laconisme, le cinéaste a raconté qu’il n’avait pas été à l’aise avec ce scénario, non pas à cause du genre, mais parce qu’il n’y avait rien compris.

Même s’il en a minimisé les qualités, bien relayé en cela par les critiques de l’époque et par la plupart des historiens du cinéma, ce film, mineur dans sa filmographie, ne manque pas d’un certain nombre de qualités. Il est certain qu’il ne soutient pas la comparaison avec les oeuvres d’Ernst Lubitsch ou encore Howard Hawks, maîtres en la matière.

Toutefois, le couple vedette fonctionne admirablement bien. Robert Montgomery et Carole Lombard, spécialistes en la matière, sont tout à fait à l’aise dans l’exercice. De plus, l’actrice a tout à fait le type de la blonde hitchcockienne.

Si les scènes dans lesquelles intervient le fade Gene Raymond s’étirent et perturbent la dynamique de l’ensemble, d’autres moments, centrés uniquement sur le duo vedette sont tout à fait réussies : "l’explication" lors d’un petit-déjeuner au début du film, un dîner dans un restaurant de seconde zone, la scène finale où une paire de skis joue les intermédiaires.

Une séquence de groupe, aussi, ne manque pas de sel : au restaurant, David, très collet monté, retrouve un partenaire de cercle, accompagné de deux femmes pour le moins vulgaires, sous le regard médusé d’Ann.

La lumière en noir et blanc, due à Harry Stradling Jr., met bien en valeur les intérieurs chics et les costumes recherchés de la créatrice Irene.

La même année, tout de suite après, le cinéaste réalisera "Soupçons" ("Suspicion"), un suspense du plus pur Hitchcock, qui met en scène Cary Grant et Joan Fontaine.