Jupiter : Le destin de l’univers - Andy & Lana Wachowskila - critique

Les Wachowski accouchent d’un space opéra kitsch et nigaud à l’allure de débâcle artistique de grande envergure.

L’argument : Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun. Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles, mais enchaîne les coups durs et n’a d’autre perspective que de gagner sa vie en nettoyant des toilettes. Ce n’est que lorsque Caine, ancien chasseur militaire génétiquement modifié, débarque sur Terre pour retrouver sa trace que Jupiter commence à entrevoir le destin qui l’attend depuis toujours : grâce à son empreinte génétique, elle doit bénéficier d’un héritage extraordinaire qui pourrait bien bouleverser l’équilibre du cosmos…

© Warner Bros



Notre avis : Comme pour chaque nouveau long métrage depuis Matrix premier du nom, le cinéma des Wachowski divisent. Leurs défenseurs saluent chez eux des ambitions artistiques visionnaires à contre-courant de ce qu’on a l’habitude de voir actuellement dans le cinéma à gros budget, quand d’autres n’y voient que de l’esbroufe aux confins d’univers kitsch assumés. Pas de panique, du débat houleux, il risque d’y en avoir encore avec Jupiter : le destin de l’univers, c’est une quasi certitude. Malgré l’échec commercial d’un œuvre mature comme Cloud Atlas, Warner continue de miser sur Andy et Lana. Plus largement orienté grand public, Jupiter : le destin de l’univers intègre les éléments d’un space opéra à la Star Wars (batailles spatiales et peuples galactiques à l’appui) auxquels sont carrément rattachés des références aux contes de fées (on citera Cendrillon) et une idylle en toc entre Mila Kunis et Channing Tatum qui renverrait presque à une version de Twilight "in the stars". Puisque rappelons le, l’amour occupe toujours une place très importante dans le cinéma des Wachowski.

© Warner Bros



Il ne faut pas plus de quelques minutes pour constater l’ampleur du désastre qui se déroule sous nos yeux. Traité avec une naïveté et un grotesque qui vise à annihiler toute trace de caractérisation subtile chez les personnages : grand méchant au jeu théâtral, sbires ringards sortis tout droit d’un post-apo rital ou bien famille russe ultra caricaturale dans laquelle on hurle des "par les couilles de Staline !" à tire-larigot, disons le tout net : c’est la débandade ! Côté intrigue, ce n’est pas plus glorieux puisqu’on on se retrouve face à quelque chose d’outrageusement mécanique et linéaire, caché sous des atours inutilement complexes. Jupiter Jones (Mila Kunis qui semble bien ne jamais croire en son rôle), une femme de ménage sans nationalité légale, découvre qu’elle est en fait la réincarnation d’une reine qui dispose du destin de la Terre entre ses mains. Aidé par le mystérieux homme-loup Caine, joué par un Channing Tatum orné d’oreilles de Spock du plus mauvais effet et muni de bottes gravitationnelles à tout faire, enfin surtout à voler dès que possible au secours de sa belle... Ils devront déjouer la menace du puissant empereur Balem (Eddie Redmayne, vraiment calamiteux...) qui vise à se débarrasser de la jeune femme. Ce dernier ayant pour but de moissonner à terme tous les habitants de la planète.

© Warner Bros



Alors ou retrouve-t-on un peu de l’ambition artistique des Wachowski dans Jupiter : le destin de l’univers ? D’après nous, uniquement lors d’une course poursuite entre gratte-ciels d’une générosité folle et pour des décors spatiaux parfois renversants sublimés par l’apport de la 3D. Pour le reste, on a beau chercher, tenter de creuser les pistes des enjeux dramatiques (futiles au possible), ou même de simplement profiter du spectacle, absolument rien ne nous touche. Une des dernières séquences nous montrant une Mila Kunis au sourire radieux en train de récurer les toilettes en dit long sur la nature foncièrement indigeste du produit que viennent de nous pondre Andy et Lana Wachowski. Un sommet de mauvais goût faussement audacieux et une débâcle artistique qui on l’espère, ne génèrera pas le début d’une franchise...