Kagurabachi T.5 - Takeru Hokazono - la chronique Manga

Résumé : Travaillant de concert, Chihiro et Hakuri espèrent libérer les prisonniers et sauver les sabres... Mais Kyôra, le patriarche de la famille Sazanami n’est pas prêt à se laisser faire ! C’est le début d’un épilogue grandiose pour l’arc du Rakuzaichi.

Critique : Nous avions laissé Chihiro au sein de la chambre forte de la famille Sazanami, celle que les patriarches se confient sur leur lit de mort faisant la fierté et la puissance de cette prestigieuse famille. Mais tout est sur le point de basculer…

La tension est énorme dans ce cinquième tome qui fait office de conclusion de l’arc Rakuzaichi et ouvre une nouvelle voie pour Takeru Hokazono afin de laisser s’envoler son histoire. Un cinquième tome où le combat entre Chihiro et Kyôra, bien vite rejoints par Hiyuki et Hakuri, nous offrent un combat d’anthologie qui nous a complètement stupéfié démontrant, une nouvelle fois, le talent de Hokazono pour scénariser et mettre en images les combats !

KAGURABACHI © 2023 by Takeru Hokazono/SHUEISHA Inc.

Ce combat dantesque montre une infime partie des pouvoirs d’un autre des katanas légendaires forgés par Kunishige nous en apprenant un peu plus sur les règles les régissant. Notamment le concept de propriété et surtout la puissance nécessaire pour les manier. Prêt à tout pour sauver l’honneur de sa famille, Kyôra commettra l’irréparable : dégainer Shinuchi. Enfin, tenter de le dégainer car, n’en étant pas le maître, il ne pourra y arriver et sera consommé par son pouvoir. Nous apercevons par bribe le mystérieux propriétaire de ce katana. Mais qui est-il ? Et où est-il enfermé ? Autant de questions qui restent en suspend et dont le chemin vers les réponses commence à s’esquisser.

KAGURABACHI © 2023 by Takeru Hokazono/SHUEISHA Inc.

Souhaitant honorer la mémoire de son père, Chihiro se donne pour mission de sceller les pouvoirs des katanas, ouvrant ainsi un nouvel arc dont nous attendons beaucoup !

Une nouvelle fois, nous sommes époustouflés par le talent de ce mangaka et par la puissance de cette série qui conserve sa place, nouvellement acquise, dans le top 3 de nos séries de mangas préférées ! Sans oublier la petite référence au Seigneur des Anneaux qui a ravi le cœur du fan que nous sommes...