Kursk : le drame du sous-marin russe en 2000

Résumé : Aout 2000, mer de Barents en Russie : plusieurs sousmariniers en permission, emmenés par Mikhail (Mathias Schoenaerts) arrondissent leurs fins de mois par la contrebande. Déçus de la dernière recette et pour fournir du Champagne au mariage de l’un des leurs, ils vont vendre leurs montres de plongée.

Notre avis : La catastrophe du sous-marin Kursk, qui fit la une des journaux à l’époque, glaça l’opinion publique par l’attitude honteuse du pouvoir russe. Les militaires préférèrent tenter un sauvetage eux-mêmes avec un matériel obsolète, plutôt que d’accepter l’aide internationale, pour ne pas risquer de révéler des secrets militaires. Au final, sur les 118 membres d’équipage, aucun ne sera sauvé, y compris les 23 qui avaient pu survivre plusieurs jours, faute d’une intervention dans les temps.

Thomas Vintenberg fut le cofondateur, avec notamment Lars von Trier, du manifeste Dogme95, en 1995. La philosophie de ce mouvement cinématographique était de revenir à un style dépouillé et sobre, en opposition aux productions anglo-saxonnes. Les deux cinéastes se sont désengagés du mouvement en 2005.

Pour Thomas Vintenberg, ce retrait est on ne peut plus clair avec ce film, qui est une superproduction internationale tournée en langue anglaise, avec des acteurs prestigieux de différentes nationalités, ainsi que des effets spéciaux sophistiqués.

Globalement, le film est plutôt plaisant à suivre, réussissant à créer un suspense alors que l’histoire est connue de tous. L’ambiance confinée du sous-marin est assez bien rendue.

Les acteurs principaux s’avèrent convaincants : Matthias Schoenaerts, en meneur d’hommes intègre et bon père de famille, Colin Firth, en militaire britannique impuissant qui garde la mâchoire serrée en permanence, Max von Sydow, qui joue une vieille baderne de l’armée russe, buté jusqu’à l’irrémédiable, et Léa Seydoux, femme de sous-marinier, qui se rebelle contre le pouvoir, enceinte dans le film, mais aussi pour de vrai !

Même si ce drame discrédite de fait le pouvoir russe, le long métrage aurait sûrement gagné en épaisseur à sortir du stéréotype appuyé, hérité de la guerre froide : les responsables russes implacables et inhumains, face aux bons et généreux représentants de L’OTAN... pas de doute : avec ce film, le Dogme95 est bel et bien mort et enterré !