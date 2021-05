L’Anarchisme – Emma Goldman - critique du livre

Résumé : "L’Anarchisme" nous offre quatre textes de Emma Goldman, permettant de découvrir et de mieux comprendre sa vision de la pensée libertaire.

Critique : Cette femme de combat nous offre sa pensée dans ces quatre textes solidement construits, en s’appuyant sur d’autres auteurs, qui vont de Proudhon à Bakhounine, de Thoreau à Emerson. Ce court recueil nous rappelle que l’anarchisme n’est pas juste le refus de l’autorité et le besoin de vivre dans un individualisme forcené, en rejetant une communautéc qui n’a rien à offrir. Au contraire, l’anarchisme d’Emma Goldman se définit en deux points : l’expression de la liberté individuelle, et la construction, ensemble, d’une société libre, où va germer le bon grain de l’humanité, où les libres choix de chacun renforcent d’autant le collectif.

Emma Goldman connaît la situation ouvrière en Amérique, quand elle publie ou dit ces différents textes. Elle sait où le combat doit se livrer. Car il s’agit bien de mener un combat, tout simplement parce que les transformations radicales ne se font pas dans le calme. Et changer la société, c’est changer de fonctionnement. Ce qui implique donc un bouleversement total, puisque le système en place n’a nulle envie d’être modifié.

Si à la fin de ce livre, on ne visualise pas très bien comment Emma Goldman envisageait en pratique ce renversement, et comment elle voyait le monde nouveau, on apprend néanmoins un élément d’une grande importance : il ne s’agit pas pour elle de remplacer ce qui existe en implantant un autre régime qui va devenir, avec le temps, corrompu et néfaste pour l’homme. A chaque époque, à chaque endroit, selon les besoins, les situations, les oppressions présentes, il faut penser des réponses différentes. Le nouveau monde devra être reconfiguré et faire face à de nouveaux problèmes. On construit une nouvelle collectivité non pour elle-même, mais pour que l’homme s’y épanouisse. Si demain, ce n’est plus le cas, alors il faut renverser cette organisation. L’anarchisme d’Emma Goldman nous rappelle que la politique, la philosophie, sont à notre service, que les hommes ont le droit et le devoir d’être libres et heureux, dans leur épanouissement individuel, tout en vivant ensemble, pour être plus forts. C’est le seul but qui doit définir le modèle politique à incarner. Un système local, adaptable, évolutif. Une société organique, bien loin d’être figée.

Découle de ces réflexions une grande question : comment instaurer ce modèle ? A nous d’y réfléchir en tenant compte de nos problèmes actuels.

L’Anarchisme est un livre vraiment intéressant, il fait découvrir la partie émergée de la pensée d’Emma Goldman, et donne envie d’aller lire d’autres textes voire la biographie de cette militante convaincue, qui a lutté toute sa vie pour faire avancer sa vision de l’anarchisme.