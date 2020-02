L’arbre, le maire et la médiathèque - la critique du film

Résumé : Dans la classe d’école primaire d’un village de Vendée, Marc Rossignol, instituteur (Fabrice Luchini) fait un cours sur les propositions subordonnées circonstancielles de condition : "si...". Dans une belle propriété, Julien Dechaumes (Pascal Gregory), le maire, prend son petit-déjeuner avec sa nouvelle compagne Bérénice Beaurivage (Arielle Dombasle), écrivaine parisienne. Il essaie de la convertir à son projet de complexe sportif et culturel, qu’il compte implanter sur la commune.

Notre avis : Après la présentation gourmande et convaincue de la conjonction "si" par l’instituteur, le film va se développer en sept chapitres fondés sur le hasard qui vont amener, ou pas, à la concrétisation du projet de construction de la médiathèque. Le premier hasard donne le ton, à la fois poétique et ancré dans la réalité politique de l’époque (le maire est clairement membre du parti socialiste) : "Si, à la veille des élections régionales de mars 92, la majorité présidentielle n’était pas devenue une minorité...", le projet n’aurait probablement pas vu le jour, car le maire devenu conseiller régional, aurait eu d’autres préoccupations. Ce premier édile, dandy gentleman farmer, tente de gommer son parisianisme huppé devant une intellectuelle snob et malicieuse, encore plus parisienne que lui. L’instituteur, qui s’avérera un farouche opposant du projet, ne le sera qu’en paroles, refusant de s’impliquer concrètement.

Il n’y a pas de doute, on est bien dans un long métrage d’Éric Rohmer ! Le cinéaste distille avec pugnacité, de film en film, la même petite musique impliquant des personnages qui bavardent à l’infini sur le sens de la vie, plutôt sur le sens de leur vie, ou tout ou moins sur celui qu’ils voudraient lui donner : il y a souvent plus d’intentions que d’actions.

Dans ce film, si le maire, tiré à quatre épingles, paraît déplacé dans ce monde rural, il se démène néanmoins pour faire passer son projet et a de vraies convictions politiques, même si elles ne sont pas dénuées de petits calculs électoraux. L’écrivaine, sur laquelle on n’aura pas d’indications relatives à de réelles qualités de romancière, traverse la vie en s’amusant de tout avec beaucoup d’esprit. La journaliste Blandine Lenoir (Clémentine Amouroux), qui intervient un peu plus tard, croit faire un article de fond sur le projet du maire, mais sera trompée par son rédacteur en chef qui le réduira à une interview de l’instituteur. Ce dernier, justement, ne fait que s’opposer sans agir, en arguant d’une conviction écologique toute personnelle.

Ce long métrage, contrairement à beaucoup de films d’Eric Rohmer, ne s’inscrit pas dans une série. Avec un œil amusé, le cinéaste, auteur complet, laisse disserter les adultes pris dans leurs nombreuses contradictions, pour donner la part belle aux enfants. Le film démarre dans une classe d’école, l’affiche du film et les panneaux qui annoncent les chapitres, sont rédigés d’une écriture scolaire enfantine. Et surtout, c’est le personnage de la fille de l’instituteur (Galaxie Barbouth), âgée de dix ans, qui comprend le mieux les enjeux de ce projet, et invite les adultes à passer à l’action : plus tard, elle veut devenir députée !

Un univers à part, un cinéma simple, sans effets, poétique, intelligent, voire intellectuel parfois, mais toujours abordable : Eric Rohmer disparu il y a dix ans, restera un auteur aussi discret que majeur du septième art issu de la Nouvelle Vague.