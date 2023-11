L’Arras Film Festival 2023 en pleine vitesse de croisière

L’Arras film festival, c’est plus de cent films français ou étrangers, souvent projetés pour la première fois. À l’image de la région qui l’accueille, il cultive l’authenticité et la convivialité.

News : Le festival continue de remplir les salles grâce à sa programmation riche en moments forts.

Vincent Dedienne pour je ne suis pas un héros - Arras Film Festival 2023 Copyright Claudine Levanneur

De Paternel qui aborde avec tact et intelligence le bouleversement de la vie d’un prêtre découvrant qu’il a un fils de onze ans dont il ignorait l’existence, à Et la fête continue où Guédiguian semble prendre du recul avec l’engagement politique décidément vain pour célébrer l’amour à tous les âges, en passant par Je ne suis pas un héros avec Vincent Dedienne, une comédie drôle, porteuse d’un message politique et sociétal bien senti, et surtout l’extraordinaire Green Border d’Agnieszka Holland, fresque de 2h27 (que l’on ne voit pas passer) sur le sort réservé aux migrants entre les frontières biélorusses et polonaises, saluée par la presse internationale mais vilipendée par le gouvernement conservateur de la Pologne, nul doute que la variété et la qualité sont bien au rendez-vous.

Mohamed Kordofani, réalisateur de Goodbye Julia - War on screen - Chalons en Champagne 2023 Copyright Claudine Levanneur

Les femmes continuent à être mises à l’honneur avec le superbe film soudanais Goodbye Julia, magnifique plaidoyer féminin contre la haine et la stigmatisation, mais aussi Soudain seuls qui met en scène un couple (Gilles Lellouche et Mélanie Thierry) fragilisé, perdu sur une île déserte, sauvé par la force du sexe dit faible, ou encore le temps d’aimer, un film éminemment romanesque qui revisite la tradition du mélodrame et offre à Anaïs Demoustier l’un de ses plus beaux rôles.

Thomas Bidegain pour Soudain seuls - Arras Film Festival 2023 Copyright Claudine Levanneur

Une attention toute particulière est accordée aussi aux enfants dont la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Ainsi en va-t-il d’Aitor, huit ans, une fillette née dans un corps de garçon dont 20 000 espèces d’abeilles nous conte avec délicatesse les tourments, tant pour elle que pour sa famille, ou de Mes frères restent éveillés qui témoigne des tristes conditions de détention au sein de prisons de mineurs dans un Chili qui ne se soucie guère d’eux, ou encore le surprenant Backwards qui parvient à parsemer d’humour le combat d’une mère pour l’accès à l’école de son fils autiste dans un système éducatif qui exclut les personnes handicapées au cœur de la Pologne de la fin des années 80.

Et le plaisir de découvrir, de rire, de s’émouvoir, est loin d’être terminé. Demain et les jours suivants, d’autres projections et échanges nous attendent.