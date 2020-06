L’envolée - Eva Riley - critique

Résumé : Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C’est une gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues et grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau.

Critique : Le cinéma anglo-saxon s’attache souvent à décrire un état de la société à travers le portrait d’adolescents. Cette fois, ce premier long-métrage ne vise pas tant la dénonciation sociologique qu’il ne donne à voir l’éparpillement des sentiments qui peuvent saisir des jeunes gens, d’autant quand ces derniers se débattent avec une recomposition familiale maladroite et des soucis financiers. Eva Riley filme des adolescents au bord du vacillement en permanence, qu’il s’agisse de l’arrivée totalement imprévisible d’un demi-frère inconnu au sein du domicile paternel, des rivalités qui opposent de jeunes gymnastes ou des sentiments confus qui s’emparent de l’héroïne à l’égard de ce nouvel intrus. La caméra s’accroche d’ailleurs volontairement au plus près des visages, de la peau de ces adolescents, comme pour mieux saisir le tiraillement sensuel et émotionnel qui semblent les étreindre. On devine Leigh et Joe au bord d’un gouffre où ils pourraient tous les deux choir, faute sans doute de parents trop absents ou trop désinvoltes.

Incontestablement, à travers cette première œuvre, Eva Riley démontre un talent certain dans la façon de mettre en scène ces jeunes comédiens non professionnels. Le couple formé par ces deux frères et sœurs qui se découvrent l’un l’autre offre un mélange de grâce, de candeur et de générosité. Les deux comédiens se donnent à la caméra avec conviction et amusement à la fois, comme s’ils avaient joué toute leur existence sur des plateaux de cinéma. Ils résument la fougue, la légèreté, l’inconscience de l’adolescence dans une Angleterre qui tranche avec la grisaille dont le cinéma britannique nous a habitués. Le soleil, la campagne, l’immensité des paysages et même, plus subrepticement la mer, habitent les personnages qui se donnent avec délicatesse à leur rôle. Eva Riley ne cherche pas à faire un film social. Certes, le fond du récit est construit sur le manque d’argent, l’éclatement du modèle familial, mais à la limite, la réalisatrice aurait pu se satisfaire du seul portrait de Joe et Lengh qui font la réussite du long-métrage.

Le point difficile du film demeure le scénario. Le récit va vite, trop vite. Il emprunte parfois des raccourcis qui faussent la vraisemblance du propos. Les scènes qui se succèdent arrivent parfois trop rapidement, ou de façon trop évidente, faisant perdre chez le spectateur son attention centrée sur le jeune couple de frère et de sœur. La théâtralité du propos ne s’accorde en effet pas toujours avec une vision délibérément réaliste de la metteuse en scène, faisant craindre la facilité narrative. Parfois même, le récit faillit à travers quelques stéréotypes comportementaux, particulièrement autour des jeunes gymnastes ou du chef de bande. Mais la délicatesse des deux personnages centraux rattrape la faiblesse du scénario. On se plaît à surprendre les regards qui se guettent, les visages qui se plient pour cacher les larmes, les lèvres qui se décrispent. On sera attentif au second long-métrage où Eva Riley aura gagné en profondeur dans le traitement de ses personnages et en maturité dans l’écriture des dialogues.