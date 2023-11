L’essence de la comédie - Yves Lavandier - chronique du livre

Résumé : « L’essence de la comédie » présente tout un panel de règles pour vous aider à écrire une comédie, ainsi que des analyses de structures de récits comiques, cinéma ou théâtre, mais aussi une réflexion pour comprendre ce qu’est la comédie et ce qui la caractérise.

Critique : Ce nouvel opus touchant au scénario est une plongée dans les rouages de la mécanique de la comédie. L’auteur prend le temps de détailler, point par point, ce qui provoque le rire. Il ne s’intéresse pas à tous les types d’humour, ce serait un travail encyclopédique, mais privilégie le comique de situation, celui dont "la nature comique est générée par le travail de structure" – comme il le définit dans le lexique -.

Il parle aussi des autres formes de rire : du slapstick – ou l’humour burlesque – au jeu de mots, mais se consacre surtout à celui nécessitant une bonne connaissance des règles de structure. Et ce sont ces dernières qu’il nous expose.

Pour nourrir son analyse et sa réflexion, Yves Lavandier utilise des exemples issus de répertoires différents : théâtre, cinéma mais aussi bande dessinée. Billy Wilder côtoie donc Nicola Gogol et Fabcaro, ou encore Age et Scarpelli, les grands maîtres de la comédie italienne.

Ce livre implique de prendre son temps car chaque élément de la comédie mérite d’y apporter de la réflexion et de regarder ou relire les scènes citées en exemple. Déjà pour en rire, et ensuite pour les décortiquer. Enchaîner rapidement les structurations de scénarios peut s’avérer assez indigeste. Cette lecture ne porte ses fruits que lorsqu’on se penche vraiment sur chaque étape.

Si vous pensez "Ah ben ce week-end, je n’ai rien à faire, je vais lire le nouveau Lavandier", ce n’est pas la bonne approche. Si effectivement, vous êtes disponible, passez votre week-end à empiler DVD, livres et BD recommandés et puis préparez-vous à passer plusieurs soirées lors des semaines suivantes dans une longue immersion. Le jeu en vaut la chandelle. Armé de ce savoir, vous pourrez aller vous confronter à d’autres théoriciens de la dramaturgie pour cerner ce qui vous convient le mieux pour écrire.

De plus, l’auteur, en déconstruisant la mécanique de l’humour, explore aussi le rôle de la comédie, son but, son histoire. Et il tâche de le faire avec le sourire.

Yves Lavandier va encore plus loin, puisqu’il termine son livre avec une longue interview de Francis Veber, auteur de comédie classiques, de La chèvre au Dîner de cons.

Il est intéressant de voir l’échange entre le structuraliste, qui construit étape par étape ses récits, et l’instinctif, qui cherche toujours l’amélioration et remet encore et encore son travail sur la table, sans avoir recours à aucune connaissance autre que l’expérience. Mais surtout, à la fin de cet entretien, vous devriez avoir, comme nous, envie de revoir Les fugitifs, L’emmerdeur et d’autres comédies réalisées ou écrites par Francis Veber !

Le recueil se conclut sur un glossaire des termes technique et une liste de références. De quoi donner l’envie de redécouvrir Le pigeon, Au feu les pompiers ou La zizanie entre autres, parmi des titres dont la liste est impressionnante.

L’essence de la comédie est un livre de plus de cinq cent pages à déguster à petites doses, pour comprendre ce qui fait l’humour, ce qui provoque le rire, ce qui permet de créer une comédie bien huilée, en s’appuyant sur le travail de nos aînés.

552 pages – 29,50 €