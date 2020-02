L’étudiante et Monsieur Henri - la critique du film

Notre avis : Le vieil atrabilaire doit cohabiter avec la jeune étudiante ingénue et spontanée. Elle utilise des mots de son temps comme "roots", le bougon ne comprend pas, parce qu’il est d’une autre époque. Lui, c’est plutôt le mot "bru" qu’il emploie. Vous avez déjà vu le film ? Nous aussi. Plein de fois, mis en scène de la même façon, au format télé, avec des situations tellement convenues qu’on les repère à des kilomètres. Dès la première visite, chacun est prêt à mimer le conflit pour profiler son retournement, selon la technique scénaristique du gant Mobalpa, vieille comme la comédie. Nanti d’une considérable avance narrative, le spectateur a du temps pour prendre des nouvelles de Claude Brasseur. On le revoit avec plaisir et tristesse dans un premier rôle : sa voix éraillée, ses gestes lents le condamnent à une forme de jeu monocorde, sorte d’avatar masculin de Tatie Danielle, qui aurait droit à une fin légèrement mélodramatique, en forme de rédemption.

Ivan Calbérac, qui adapte sa propre pièce à succès, en rajoute sur la misanthropie du personnage. Mais on le sait : sous des dehors bourrus, le protagoniste cache des blessures que réveillent notamment l’Adagio de Bach, interprétée par la jeune Constance.

Le bougre est aussi un sacré manipulateur. Rapidement, le film bifurque vers une sorte de vaudeville, où notre homme valétudinaire, en échange d’une exemption de loyer (la jeune occupante est incapable de payer), se pique de mettre son fils coincé dans l’embarras, enjoignant la jeune étudiante de le séduire. Le but est évidemment de provoquer la rupture avec sa belle-fille, que monsieur Henri déteste. Ladite bru est une caricature de catholique coincée. Frédérique Bel lui donne les contours d’un jeu sans véritable originalité. Bref, le plan marchera comme sur des roulettes, parce que le rejeton de monsieur Henri ne voit pas plus loin que le bout de sa passion pour les Girondins de Bordeaux et Knulp d’Herman Hesse : il suffit qu’une jeune femme, mise au courant de ces préférences, lui fasse le grand jeu de la coïncidence, lui laisse son numéro et l’emmène un peu plus tard en soirée, pour que le candide plonge dans le grand bassin. Dans le rôle, Guillaume de Tonquédec s’en tire avec les honneurs, même si son personnage n’est pas non plus d’une exquise subtilité, à l’image de cette comédie dont l’issue à la charge émotive nous gratifie évidemment d’une ultime lettre du défunt. Tout cela est mignon, propret, calibré pour un dimanche soir.