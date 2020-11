L’homme du président - Min-ho Woo - critique du film et du DVD/Blu-ray

Résumé : Dans les années 1970, la Corée est sous la houlette du président Park, qui contrôle d’une main de fer la KCIA, l’agence de renseignements coréens. Kim Gyu-Pyeong, un commandant prometteur de la KCIA, voit sa vie être bouleversée lorsque l’ancien directeur de l’agence refait surface, avouant qu’il connaît toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé le gouvernement. Alors que la tension monte, chaque parti tente de dissimuler son jeu, avant que n’éclate au grand jour la vérité…

Critique : En Corée du Sud, l’assassinat du président Park Chung-hee nourrit tout autant les imaginaires et les théories que celui de John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis. Pour ceux qui l’ignoreraient, ce dictateur arrivé au pouvoir en 1961 à la faveur d’un coup d’État militaire, bien qu’artisan du développement spectaculaire de l’économie de son pays, a été abattu en pleine Maison Bleue le 26 octobre 1979 par Kim Jae-kyu, le directeur de la KCIA, l’Agence centrale de renseignement sud-coréenne, alors qu’il s’apprêtait à écraser sous les chars une révolte populaire.

Déjà, en 2005, Im Sang-soo avait reconstitué, dans The President’s Last Bang, l’ultime soirée du chef d’État dans sa résidence présidentielle surprotégée. Mais plutôt que de s’en tenir aux faits, le réalisateur de The Taste of Money (2012) avait choisi d’en faire une farce tragique à la fois cruelle, acerbe et satirique. En préférant se référer à KCIA Chiefs, un livre-enquête regroupant des articles d’investigation publiés en 1986, Woo Min-ho s’attelle au même sujet, mais prend le parti d’une narration plus classique : il perd certes en ironie et subversion, mais ce n’est que pour mieux gagner - et c’est sans doute pourquoi tous les noms ont été modifiés et que le réalisateur déclare avoir fictionnalisé certains éléments de l’intrigue- en vérité historique et en analyse psychologique.

Incarné dans le film d’Im Sang-soo par Baek Yoon-sik, Kim Jae-kyu, le directeur de la KCIA, n’y était qu’un personnage secondaire, puisque le protagoniste, un simple agent des services secrets sud-coréens, était incarné par Han Suk-kyu. Woo Min-ho choisit de lui faire prendre les traits de Lee Byung-hun : or, si l’acteur a, depuis ses grands rôles, un peu vieilli, il n’en constitue pas moins un visage familier pour le public occidental qui a pu suivre une partie de sa carrière sud-coréenne, mais aussi et surtout sa carrière américaine.

C’est donc certainement pour permettre à son film de toucher une audience internationale que le réalisateur commence par contextualiser à nouveau le drame qui va se jouer pendant près de deux heures (racontant la fondation de la Troisième République sud-coréenne et la création de la KCIA, afin de maintenir au pouvoir le président Park) : ill fait débuter L’homme du président quarante jours avant le meurtre, et raconte surtout l’histoire du point de vue de ce personnage. Il nous montre ainsi sa fidélité à un président devenu manipulateur et que l’isolement a rendu paranoïaque, sa rivalité avec le chef de la sécurité intérieure, son engagement pour la démocratie qui l’avait conduit à prendre part à la révolution de 1961, permettant à Lee Byung-hun d’incarner un rôle complexe, tout en nuances, dans la lignée de ceux qu’il a incarnés chez Kim Jee-woon.

S’il n’est pas avéré que le rôle des États-Unis dans l’élimination de Park ait été aussi actif que L’homme du président ne le suggère, il est patent que le cinéma d’outre-Atlantique a inspiré ce film, qui rend hommage aux réussites du genre produits par le nouvel Hollywood, comme Les hommes du président et Les trois jours du Condor : ses plans soigneusement travaillés, ses personnages documentés et sa mise en scène qui réussit à faire monter la tension crescendo témoignent d’une ambition de rivaliser avec le cinéma d’espionnage américain, davantage que ne le faisait The Spy Gone North, l’autre récente réussite sud-coréen du genre.

Ainsi, passant tour à tour de la Maison Bleue au quartier général de la KCIA, de Washington, où s’est réfugié l’ancien directeur des services secrets après avoir déclenché le Koreagate, à Paris, où la traque se resserre autour de lui, Woo Min-ho parvient toujours à nous faire adhérer à sa reconstitution des années soixante-dix. Et, de même que dans Inside Men, polar sous forme de puzzle qui dénonçait la collusion entre les hautes sphères et la pègre, le cinéaste reconstitue l’assassinat de président Park Chung-hee avec un talent d’écriture certain et réussit à ménager quelques morceaux de bravoure, tout en laissant chacun délibérer de la légitimité de l’assassinat.

Il reste toutefois que malgré ses indéniables production values et l’efficacité de sa mise en scène, L’homme du président manque de ce je-ne-sais-quoi qui fait les chefs-d’œuvre : peut-être Woo Min-ho a-t-il négligé, comme un grand nombre de réalisateurs sud-coréens, que les films de son pays qui rencontrent le succès à la fois public et critique sont ceux qui misent sur leur particularisme, plutôt que d’essayer de rivaliser avec le reste de la production internationale.